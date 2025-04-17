衝擊畫面曝！高雄貨車載「超巨樹木」鬧區趴走　騎士嚇壞狂躲

記者賴文萱／高雄報導

有民眾在高雄市鳳山區五甲二路直擊，一輛貨車載送「超巨樹木」在鬧區上趴趴走，過長樹枝超出貨車的車斗全都外露，導致後方車輛紛紛閃避，就擔心會不小心會被樹枝波及到。對此，警方表示，該車行為已違規，巡邏員警發現已攔查駕駛余男並告發取締。

▲衝擊畫面曝！高雄貨車載「超巨大樹木」鬧區趴走。（圖／翻攝社會事新聞影音）

鳳山五甲鬧區16日20時許出現讓人相當衝擊的畫面，根據社群平台「社會事新聞影音」曝光的影片，只見一輛貨車後車斗載著超巨大又長的樹枝在路上趴走，過長的樹枝懸空在外，其他車輛也紛紛閃避，就怕被波及出意外。

▲貨車載「超巨大樹木」鬧區趴走，網全看傻眼。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方表示，鳳山分局五甲所於16日20時許巡經五甲二路段，發現有一大貨車載運大型樹木，經攔查50歲駕駛余男告發取締。

該駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第29條第一項，裝載貨物超過規定之長度，處新台幣3000元以上18000元以下罰鍰，及第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

鳳山分局呼籲民眾勿貪一時方便，而有超重、超長、超寬、超高情形、並應將貨物固定穩妥並應依規申請通行許可，勿影響其他用路人安全。