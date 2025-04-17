行人小跑過馬路滑倒遭撞　駕駛和解仍挨罰7200元

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）前年9月間開車行經嘉義市西區北港路與僑嘉一街的路口，因未禮讓導致行人受傷，挨罰7200元。雖然阿興強調，是雨天路滑行人不慎跌倒才會發生事故，雙方已經和解，希望能撤銷原處分；但法官認為這不能影響阿興罰責的成立，最終仍裁定駁回。

▲阿興因未禮讓行人挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年9月間開車行經嘉義市西區北港路與僑嘉一街的路口，因未禮讓行人而發生事故，事後挨罰7200元、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿興主張，當時下著雨，夜間沒有路燈，視線不佳，行經事發路口時突然有黑影竄出，依照行人自己的說法，是行人快速奔跑通過路口，不小心滑倒再與他的車輛發生輕微碰撞，雙方事後已經達成和解；然而，舉發警員和到場處理事故的警員是不同人，不了解事發過程，原處分會對他的生計造成嚴重影響，這才決定提出行政訴訟，希望撤銷原處分。

交通部公路局嘉義區監理所則認為，依據舉發影像顯示，行人當時穿著亮色系雨衣，雙方之間並無障礙物或其他車輛阻擋，行人走到行人穿越道時，阿興應當可以察覺，但他沒有禮讓，進而導致事故發生，違規事實明確。

台中高等行政法院法官當庭檢視相關證據影片，發現阿興的車輛行駛至事發路口時，確實有未禮讓行人優先通行並發生碰撞導致行人受傷的情況，雖然當時下著雨，但有路燈及車燈照明，阿興並非不能注意到路口的路況。

法官表示，阿興事後已與行人達成和解，但在事故發生當下，行人的交通違規責任已經成立，縱使雙方事後和解，行人也有意息事寧人，仍不能影響阿興罰責的成立，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。