知名影人齊聚台南影視活動　三大主軸創作打造影像友善城市

▲台南市文化局主辦的「台南市影視支援整合升級暨體驗執行」圓滿落幕，為期1個月的活動聚焦三大主軸：「電影講堂」、「影視資源體驗營」與「影像創作提案指南工作坊」，吸引逾萬人次參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局主辦的「台南市影視支援整合升級暨體驗執行」圓滿落幕，為期1個月的活動聚焦三大主軸：「電影講堂」、「影視資源體驗營」與「影像創作提案指南工作坊」，吸引逾萬人次參與，從專業知識交流到田野走讀與創作實作，積極推廣並累積台南影視能量。

系列活動於3月28日正式啟動，台南市政府影視支援中心形象影片《未來考古學》在藍晒圖文創園區舉行戶外放映暨市集活動。影片由導演陳君典、盧彥中、林仕杰分別執導過去、現在與未來三段敘事，主演包括《流麻溝十五號》女主角余佩真與視覺藝術家陳必綺。結合16mm黑白膠卷、數位攝影與代表數位影視未來的AI生成技術，展現台南市政府支持影像跨媒材實驗與新銳創作的多元視野與文化包容力。

「電影講堂」系座邀集金鐘導演王小棣、日舞影展最佳動畫短片《夜車》導演謝文明、馬籍旅日導演林家威、金馬獎最佳男配角施名帥，以及資深電影行銷人王師等重量級影人，講題橫跨導演功課、動畫實作、角色養成、影展策略與電影行銷等主題，吸引不同領域創作者參與交流。其中施名帥講座以「從叛逆到造夢」為題，談及從舞者轉型演員的心路歷程，現場座無虛席、迴響熱烈。

「影視資源體驗營」共辦理五場，除邀請創作者外，一般市民亦有機會實地走訪台南各大協拍熱點，如岸內影視基地、七股鹽田、全美戲院、鹽水小鎮、後壁菁寮與十鼓文創園區等。由黃信堯、王傳宗、李念修、陳長綸等導演與在地文史工作者領路，結合創作分享講座與實景導覽，帶領參與者從田野觀察、城市紋理中挖掘影像創作靈感。無論是《北將七》的鹽分地帶風景、《俗女養成記》場景巡禮、或參訪《加油！男孩》拍攝與樂團訓練基地十鼓園區，乃至踏進《童話故事下集》的府城市區。每場活動除讓參與者深植對台南在地的踏查感受與城鄉肌理，亦理解影像創作如何透過地方日常與文化脈絡綻放其藝術特質。

「影像創作提案指南」徵件反應熱烈，吸引逾36組創作團隊投稿，經初選後共12組團隊入選。企劃涵蓋劇情、紀錄、實驗影像與動畫類型，由在地知名導演蘇育賢、前國家電影中心執行長陳斌全、馬籍旅日導演林家威、新銳編劇吳季恩、金馬動畫短片導演詹博鈞擔任導師，並對各企劃與主創團隊提供一對一專業提案輔導，協助創作者精進故事架構與前期製作、國際提案之募資與補助策略、後製行銷與國內外影展推薦等能力，讓創作者有機會將紙上文字躍升為影像作品。

本次最佳提案獎由王宏宇之《金屬疲勞》獲得；佳作為楊國鴻《重返馬來亞》和游智傑《北方沒有像章》。三位創作者之企劃除故事呈現台灣多元之文化特性外，影像風格亦鮮明且極具國際競爭力，展現台灣青年創作者蓬勃的創意活力與極富人文素養的社會觀察力。

台南市長黃偉哲表示，近年來台南積極打造影像友善城市，除影視補助與住宿計畫外，亦透過系列講堂、走讀、創作扶植計畫，推動協拍制度深化與在地人才扎根。未來將持續鼓勵創作者走進土地、說出屬於台南的影像故事，打造南台灣影像產業發展重鎮。

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