密碼「06+雞蛋」賣菸彈　台南少年隊抄「阿嘉」販毒集團逮10人

記者林東良／台南報導

台南市少年警察隊報請檢察官蘇聖涵指揮並聲請搜索票，14日結合一、三分局警力成立專案小組，前往仁德、東區等地同步查緝，破獲菸彈製毒場，起獲毒品依托咪酯原液334.91公克、菸彈成品10顆、注射器、菸油幫浦、空菸彈、添加口味之甜位劑及混和原料甘油丙醇150公克等，查獲毒犯10人，偵訊後依毒品罪嫌送辦。

▲台南市少年隊兵分多路前往仁德區、東區等地同步查緝破獲菸彈製毒場，緝獲毒犯10人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，經查新興毒品「依托咪酯」(俗稱喪屍菸彈) 在台短短兩年間迅速氾濫，施用者吸食後，常快速陷入昏迷宛如喪屍，迄今已造成多起公共危害並對治安及民眾安全造成嚴重威脅。政府業已將依托咪酯改列二級毒品並提高刑責，惟仍為警方屢屢線上攔檢查獲。根據衛福部「濫用藥物檢驗通報資訊系統」資料，2024年1至10月共檢出2905件依托咪酯施用案，相較2023年同期僅22件，暴增132倍。

台南市少年警察隊為防堵喪屍菸彈侵害校園安全，全力掃蕩「喪屍菸彈」；於2025年3月破獲綽號「瘋面」男子販賣喪屍菸彈案後，鍥而不捨溯源追查發現，該毒品來源係以綽號「阿嘉」(台語)男子為首的販毒集團，並發現綽號「阿嘉」男子是利用網路遊戲中，以「06」代稱台南、「雞蛋圖案」代表喪屍菸彈、「糖果圖案」代表安非他命等，作為毒品交易暗語招攬買家前來交易。





「阿嘉」生性多疑，且為躲避警方追緝，不定期往返仁德區、東區作為販毒據點，行蹤飄忽不定。其除不斷變換藏匿處所，出入都是搭乘計程車或由朋友駕駛交通工具接送，但仍為警方逐一追查掌握仁德住處及東區販毒據點。

警方14日展開緝捕行動，幹員在仁德區埋伏，趁「阿嘉」自住處外出準備毒品交易時，一湧而上將「阿嘉」控制，也在其腰間搜獲隨身藏放護身利刃一把，讓胸前掛著斗大的護身神符的「阿嘉」，乖乖束手就擒認罪；同時另頭警方也對其東區販毒據點展開攻堅，毒窟內查獲正在酣用毒品菸彈之邱姓犯嫌9人，並起獲第二級毒品依托咪酯原液334.91公克、菸彈成品10顆、分裝工具及混和原料甘油丙醇(150公克)等毒物，澈底瓦解該販毒集團並全數帶回訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，其中藥頭主嫌「阿嘉」並遭法官院裁定羈押禁見。

台南市少年警察隊表示，非法毒品對社會及青少年戕害極深，此次能夠在「安居緝毒專案」期間溯源成功、根除毒品源頭，展現警方深耕治安掌握及專業查緝能力。今後亦將持續主動追查、瓦解毒品犯罪網絡，防堵毒品流入市面，嚴打嚴辦杜絕不法，展現政府對毒品「零容忍」之決心，以維護市民健康及安全。