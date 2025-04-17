台日潮界人物齊聚台北華山　將潮流藝術與產業發展結合

▲小李顏料行Ｘ方文山 X Rough Crafts跨界藝術對話。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

ART MONSTER 2025 曼斯特國際藝術展16日在台北華山1914文化園區舉行開幕活動，現場台日潮流界代表人物菊地健、方文山、李承道、葉韋廷等人齊聚一堂，為潮流藝術文化開啟新篇章。台北市產發局陳俊安表示，潮流藝術也是產業的一環，期待未來台北市政府有機會可以跟大師們合作，為台北市的設計美學帶來不一樣的景色。

小李顏料行主理人李承道、知名作詞家方文山與曾以重機改裝獲獎聞名全球的葉韋廷，特別為此活動共同打造限量潮流公仔《小青》，此次活動也藉此開啟跨界對話，擷取來自方文山作詞、知名歌手周杰倫的歌曲「青花瓷」，經過葉韋廷淬鍊的機甲元素，最後由李承道擅長的人物與跨界設計，《小青》最終以兩個配色型態呈現。

以印地安老鷹羽毛吊飾廣為人知的日本銀飾傳奇菊地健（KEN KIKUCHI），也受邀來台參加展覽與《小青》藝術家群合體為潮流界開啟新對話。有許多明星都是菊地健作品收藏家，包含知名樂團史密斯飛船（Aerosmith）主唱 Steve Taylor、日本天王木村拓哉以及知名歌手林俊傑。這次

此外，台北市政府產發局局長陳俊安、台北市研考會主委（前台北市政府發言人）殷瑋、台北市議員顏若芳皆都到場支持潮流藝術活動，也特別到《小青》展區和藝術家們互動、交流。

台北市產發局陳俊安表示，潮流藝術也是產業的一環，藝術的呈現多元化，看到藝術潮流的代表藝術家們齊聚在台北，為潮流藝術注入一股新能量，這是市府所樂見的，也希望未來台北市政府有機會可以跟大師們合作，藉由大師們滿滿的創意能量為台北的潮流藝術和設計美學帶來更不一樣的景色。

李承道、方文山與葉韋廷所攜手創造的《小青》蔚為話題以外，現場精細打造的展區以賽博龐克Cyber Punk風格與沉浸式展場，展現出三位藝術家各自的作品特色與顯著風格，深受今日開幕式參與者的喜愛。

限量版潮流公仔《小青》將從今日開幕式至4月20日於ART MONSTER 2025 曼斯特國際藝術展展出。展覽期間也會舉辦藝術家分享會、現場創作、VIP 限量簽名活動等，讓觀眾更近距離感受與踏入潮流藝術的世界。