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德國是否交付烏克蘭金牛座巡弋飛彈？再掀討論

▲▼金牛座KEPD350巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲金牛座KEPD350巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者顏若瑾柏林15日專電

針對德國是否交付烏克蘭金牛座巡弋飛彈，近日在德國再次成為話題。可能接任德國總理的基督教民主聯盟黨主席梅爾茨近日公開表示支持態度；可望續任的德國國防部長佩斯托瑞斯則持懷疑論點。

俄羅斯在2022年2月發動入侵烏克蘭戰爭，德國成為援助烏克蘭的歐盟第一大國。德國軍援烏克蘭抵禦軍備，即將離任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）多次對交付烏克蘭金牛座（Taurus）巡弋飛彈持反對立場。

德國國會選舉2月23日結束後，選舉贏家基督教民主聯盟（CDU）、基督教社會聯盟（CSU）與社會民主黨（SPD）目前正在籌組新政府。可能繼任德國總理的基督教民主黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）表示，願意向烏克蘭提供金牛座巡弋飛彈。

梅爾茨13日在德國公共廣播聯盟（ARD）政論節目中接受主持人米斯加（Caren Miosga） 專訪時表示，「並不是我們自己干涉這場戰爭，而是我們備援烏克蘭軍隊這類武器」。

梅爾茨重申，只有在與歐盟夥伴的協調下，他才會這樣做。梅爾茨說，「這必須先獲得一致認同，而如果這獲得一致認同，那麼德國應該參加」。

對此，現任社會民主黨籍（SPD）國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他不清楚歐洲夥伴也有這套系統，因此，「協調是一個棘手的問題」。佩斯托瑞斯在出席漢諾威（Hannover）社民黨會議時受訪表示，「我不懂為什麼在德國總是習慣公開討論武器系統」。

佩斯托瑞斯可能在德國聯邦新政府中續任國防部長一職。佩斯托瑞斯表示，對於金牛座飛彈的交付確實有許多好的論點，但同時也有許多好的反方論述。僅有少部份能被公開討論。

據德國每日鏡報（Tagesspiegel）報導指出，歐盟成員國英國與法國已向烏克蘭提供類似的巡弋飛彈武器系統，但不如金牛座巡弋飛彈精確，且射程較短。專家也指出，由於金牛座巡弋飛彈是透過戰鬥機發射，烏克蘭必須先升級成Su-24戰鬥轟炸機或是F-16戰隼戰鬥機等機隊。

此外，烏克蘭士兵必須事先接受作戰和目標程式設計等專業訓練。金牛座巡弋飛彈是德國和瑞典聯合開發的巡弋飛彈，長約5公尺、重達1400公斤，配備自主引擎和多個導航系統，可自主低空穿越敵方領土。

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