　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

▲「瘋造句」活動引爆社群共鳴，各行各業紛紛喊出對專業的執著，點燃對熱愛的狂熱信仰！

消費中心／綜合報導

全網小編創意魂炸裂！這場席捲社群的「瘋造句」運動，源頭正是萬歲牌對堅果品質的瘋狂執著，當萬歲牌喊出那句洗腦Slogan「不是萬歲牌，我可是不吃的！」立即引爆社群風潮，無論品牌還是素人，全都瘋狂跟上造句熱潮，Hershey’s喊出「不是百年經典的巧克力，我可是不賣的」、可口可樂美粒果也加入「不是添加真果汁的鮮果蘇打，我可是不賣的」，連幸福の山元本山都喊「不是讓人一口接一口的海苔，我可是不會給它五星好評的！」，素人更是創意不斷「不是最低點，我可是不進場的」、「不是頂級美味，我可是不浪費熱量的」、「不是萬歲牌，我可是不跟你推薦的」，網友直呼「完全戳中我！根本全民創意聯考現場」！

而這一切玩梗背後，其實正是萬歲牌對品質近乎偏執的態度，從低溫烘焙、紅外線檢核、雷射篩選、排氧保鮮、高品質檢驗，最後以包裝外的安心履歷 QR Code呈現，讓消費者即時查詢產品履歷，這些都是萬歲牌用近乎偏執的態度證明：真正的瘋狂，是對熱愛之事絕不讓步的底氣，隨即點燃眾人對專業的狂熱信仰——原來年輕世代不是只想躺平，他們更敢為熱愛的事瘋狂較真！

從音樂人「不是有Feel的曲，我可是不發的」、運動員「不是拼盡全力，我可是不打的」到新聞界「不是真實的，我可是不報的」，各領域創作者接力曬出職人級堅持。這場由萬歲牌發起的創意海嘯，不僅掀起造句熱潮，更捲起「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的」價值風暴！

「瘋造句」活動迅速在網路爆紅，句句直球喊話，戳中年輕人內心最真實的熱血與堅持，許多網友紛紛回應：「不是沒有熱情，是還沒找到讓我瘋狂的事！」

就像《我在案發現場》Podcast主持人陳豐德，曾在巴黎恐攻第一線直擊報導，他堅信「不是貼近真相的現場，我可是不直擊的」；音樂人王彙筑想寫出感動媽媽的歌，則用「不是感人的音符，我可是不唱的」來回應初衷。

在舞台上備受粉絲喜愛的喜劇演員德礎，單口喜劇是他最熱愛的事，他說：「不是荒謬有趣的，我可是不說的」，希望透過喜劇為這世界帶來一點療癒與能量。

▲▼萬歲牌,瘋造句,洗版。（圖／萬歲牌提供）

▲《我在案發現場》Podcast主持人陳豐德堅信「不是貼近真相的現場，我可是不直擊的」。

每個人心中都有一件「不瘋狂不堅持」的事，而對堅果品質堅持幾近瘋狂的萬歲牌也一向支持每個堅守崗位的人。這波「瘋造句」風潮，源自萬歲牌經典Slogan「不是萬歲牌，我可是不吃的」，引發網友熱烈共鳴，也鼓舞更多年輕人勇敢表態自己的熱血堅持，當大家都喊出「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔」，這不再只是一場簡單的造句活動，更成為一場寫給自己、寫給世界的熱血告白。

▲▼萬歲牌,瘋造句,洗版。（圖／萬歲牌提供）

這個社會上的不同領域都有默默付出的人，不張揚、不誇張，日復一日在各自領域默默耕耘，只因那份對自己熱愛的事的物的渴望趨近於瘋狂，因此願意不斷投入，堅持產出讓自己願意認可的作品，這就是萬歲牌的瘋造句，最想傳達給消費者的重要意念，你的人生中，也有著讓自己瘋狂到堅持的事情嗎? Do it Like Nuts，夠瘋才值得堅持! 一起寫下你的「瘋造句」，讓萬歲牌陪你，要瘋一起瘋。

Do it Like Nuts ! 一起來「瘋造句」►https://www.facebook.com/VivaNuts.experts/videos/1780763342853514/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！　女友崩潰發文
葉天健今告別式！　星友們出席弔唁
柴犬遭咬死！飼主是「國宴名店業者」　怒轟對方想用錢塞嘴
快訊／日相石破茂將赴美！　親自與川普進行談判
快訊／im.B詐騙吸金90億　二審宣判出爐
川普貿易戰恐吞敗！　諾貝爾得主點名「4大敗筆」
快訊／手術後首度出庭！　柯文哲光頭現身
恐怖撞擊畫面！　台中女騎士遭BMW撞飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】年節送禮「健康體面」成首選　萬歲牌堅果飲禮盒送入心坎

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

台灣保健品牌發光！東森攜手喬依展現國際實力　妍美会與萬壽元橫掃三大發明獎

【廣編】奇哥生日歡慶！全台專櫃門市歡樂開趴　一站式育兒選品任你挑

疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸

延世大學「草莓生乳包」來台！7-11第二件79折　限量送帆布袋

全家推飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」　選用日本特A級一見鍾情米

泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮　買聯名油品再抽黃金

特大拿鐵10元喝、衛生紙下殺3折！超商「買1送1」省錢優惠一次看

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

台灣保健品牌發光！東森攜手喬依展現國際實力　妍美会與萬壽元橫掃三大發明獎

【廣編】奇哥生日歡慶！全台專櫃門市歡樂開趴　一站式育兒選品任你挑

疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸

延世大學「草莓生乳包」來台！7-11第二件79折　限量送帆布袋

全家推飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」　選用日本特A級一見鍾情米

泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮　買聯名油品再抽黃金

特大拿鐵10元喝、衛生紙下殺3折！超商「買1送1」省錢優惠一次看

【廣編】金泰希走出韓劇　家庭生活比戲劇更精彩！RAIN女神私下樣貌曝光！

以色列擬5月轟炸伊朗「川普出手擋下」　美伊重啟核談判

核電延役要燒「幾十億美金」　彭啓明揭4問題：不像換車這麼簡單

葉天健告別式星友悼　包翠英現身「他是一個很幽默的人」

比特犬咬死柴犬！飼主稱「牠也被打死」卻交不出狗屍　動保科查真相

蝦皮購物平台涉中資、個資疑慮　監察院要查了

「出國1慘況」她拍美照胖2kg　一票苦主爆共鳴：想念早餐店奶茶

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

KKBOX風雲榜19日登場！《ETtoday》陪你線上狂歡「夢幻卡司曝光」

永慶房屋響應兒童節園遊會　陪伴大小朋友樂生活

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

【妳老公？】爸爸假裝餵娃自己「一口吞」寶寶傻眼看媽

消費熱門新聞

漢堡王超浮誇「犇牛堡」重磅回歸

10元喝特大拿鐵！超商買1送1省錢懶人包

延世大學「草莓生乳包」來台

7-11茶飲買2送2　超商寄杯優惠來了

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食鮮食一次看

連韓籍老公都大讚她的技術好

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

全家飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」登場

達美樂史上最貴「帝王蟹披薩」

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

必勝客最新4大荷包放大術優惠

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

東森攜手喬依展現國際實力　橫掃三大發明獎

更多熱門

相關新聞

年節送禮「健康體面」成首選　萬歲牌堅果飲禮盒送入心坎

年節送禮「健康體面」成首選　萬歲牌堅果飲禮盒送入心坎

衛福部建議，每日適量堅果有益健康。萬歲牌堅果飲，以其穀物的營養與堅果的健康，成為健康生活的代名詞，適合在這個年節送出祝福與健康。此次萬歲牌堅果飲推出三款精選禮盒，分別為「萬歲牌全天然無加糖綜合堅果飲禮盒」、「萬歲牌綜合燕麥堅果飲禮盒」和「萬歲牌機能好眠芝麻堅果飲禮盒」。

LINE群組狂洗版　過來人「靠1招」看不到了

LINE群組狂洗版　過來人「靠1招」看不到了

中元節「做好4件事」直接順利到明年！

中元節「做好4件事」直接順利到明年！

PTT過氣「年輕選民都在Threads」　黃捷1段話鄉民再掀戰

PTT過氣「年輕選民都在Threads」　黃捷1段話鄉民再掀戰

網洗版求放假　陳揮文：硬要貪假

網洗版求放假　陳揮文：硬要貪假

關鍵字：

萬歲牌瘋造句洗版

讀者迴響

熱門新聞

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

老公「床上1癖好」她無奈求解！過來人警告：會越來越瘋狂

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

和男優拍片懷孕　女被結婚10年老公提離婚

霧峰林家後代出手　馮媛甄豪門尪挺罷藍：親送連署書

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！

夏宇禾遭爆4天約會2男！前緋聞男友Gino還原真相

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面