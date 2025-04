全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

▲「瘋造句」活動引爆社群共鳴,各行各業紛紛喊出對專業的執著,點燃對熱愛的狂熱信仰!

消費中心/綜合報導

全網小編創意魂炸裂!這場席捲社群的「瘋造句」運動,源頭正是萬歲牌對堅果品質的瘋狂執著,當萬歲牌喊出那句洗腦Slogan「不是萬歲牌,我可是不吃的!」立即引爆社群風潮,無論品牌還是素人,全都瘋狂跟上造句熱潮,Hershey’s喊出「不是百年經典的巧克力,我可是不賣的」、可口可樂美粒果也加入「不是添加真果汁的鮮果蘇打,我可是不賣的」,連幸福の山元本山都喊「不是讓人一口接一口的海苔,我可是不會給它五星好評的!」,素人更是創意不斷「不是最低點,我可是不進場的」、「不是頂級美味,我可是不浪費熱量的」、「不是萬歲牌,我可是不跟你推薦的」,網友直呼「完全戳中我!根本全民創意聯考現場」!

而這一切玩梗背後,其實正是萬歲牌對品質近乎偏執的態度,從低溫烘焙、紅外線檢核、雷射篩選、排氧保鮮、高品質檢驗,最後以包裝外的安心履歷 QR Code呈現,讓消費者即時查詢產品履歷,這些都是萬歲牌用近乎偏執的態度證明:真正的瘋狂,是對熱愛之事絕不讓步的底氣,隨即點燃眾人對專業的狂熱信仰——原來年輕世代不是只想躺平,他們更敢為熱愛的事瘋狂較真!

從音樂人「不是有Feel的曲,我可是不發的」、運動員「不是拼盡全力,我可是不打的」到新聞界「不是真實的,我可是不報的」,各領域創作者接力曬出職人級堅持。這場由萬歲牌發起的創意海嘯,不僅掀起造句熱潮,更捲起「不夠瘋狂的事,我可是不堅持的」價值風暴!

「瘋造句」活動迅速在網路爆紅,句句直球喊話,戳中年輕人內心最真實的熱血與堅持,許多網友紛紛回應:「不是沒有熱情,是還沒找到讓我瘋狂的事!」

就像《我在案發現場》Podcast主持人陳豐德,曾在巴黎恐攻第一線直擊報導,他堅信「不是貼近真相的現場,我可是不直擊的」;音樂人王彙筑想寫出感動媽媽的歌,則用「不是感人的音符,我可是不唱的」來回應初衷。

在舞台上備受粉絲喜愛的喜劇演員德礎,單口喜劇是他最熱愛的事,他說:「不是荒謬有趣的,我可是不說的」,希望透過喜劇為這世界帶來一點療癒與能量。

▲《我在案發現場》Podcast主持人陳豐德堅信「不是貼近真相的現場,我可是不直擊的」。

每個人心中都有一件「不瘋狂不堅持」的事,而對堅果品質堅持幾近瘋狂的萬歲牌也一向支持每個堅守崗位的人。這波「瘋造句」風潮,源自萬歲牌經典Slogan「不是萬歲牌,我可是不吃的」,引發網友熱烈共鳴,也鼓舞更多年輕人勇敢表態自己的熱血堅持,當大家都喊出「不夠瘋狂的事,我可是不堅持的喔」,這不再只是一場簡單的造句活動,更成為一場寫給自己、寫給世界的熱血告白。

這個社會上的不同領域都有默默付出的人,不張揚、不誇張,日復一日在各自領域默默耕耘,只因那份對自己熱愛的事的物的渴望趨近於瘋狂,因此願意不斷投入,堅持產出讓自己願意認可的作品,這就是萬歲牌的瘋造句,最想傳達給消費者的重要意念,你的人生中,也有著讓自己瘋狂到堅持的事情嗎? Do it Like Nuts,夠瘋才值得堅持! 一起寫下你的「瘋造句」,讓萬歲牌陪你,要瘋一起瘋。

