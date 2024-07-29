喊PTT過氣「年輕選民都在Threads」　黃捷1段話...鄉民再掀戰

▲民進黨高雄市立委黃捷。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

記者周亭瑋／綜合報導

凱米颱風重創高雄，而民進黨立委黃捷因「人不在國內」遭輿論撻伐，現在又被越南帳號洗版反串，她深夜親上火線闢謠，強調不會花錢買網軍，同時更反擊PTT，吐槽「這種打法很過氣，真人帳號跟年輕選民都在Threads居多。」一席話再度掀起論戰，有的鄉民點頭認了，但也有網友怒回，「可憐阿！」

眼看臉書遭越南帳號洗版、反串刷留言稱讚，黃捷今發文表示，自己不可能做這種無聊的事，也不會花錢買網軍，「手法真的很粗糙，要反串也認真一點，買越南帳號是預算不夠？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，黃捷更反擊PTT，「這很老派，現在PTT影響力早已式微，打法很過氣，真人帳號跟年輕選民都在Threads居多，等早上看誰跟著打，就知道是哪些人花錢在攻擊我。」

▲黃捷強調，自己不可能買網軍。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

就有網友將PO文截圖放上PTT，而留言區再度掀起論戰「Threads難用」、「說式微沒問題，說年輕人都用脆就有疑問了」、「當推特空氣喔」、「我很多朋友沒用脆，可憐啊」、「Threads上面就只是同溫層很厚啊，物以類聚沒聽過？」「黃捷是把投在政黑這些資源都當成垃了？」「應該是使用者年齡層不同，要選票就都要顧，這也可以拿來分化族群」、「這裡都民進黨網軍耶！找死嗎？」

但也有鄉民一陣感嘆，「被八卦拖累」、「都被小草拖累了」、「PTT一直都是式微狀態啊，鼎盛時期10萬人」、「年輕人不看PTT」、「PTT都老人很正常，人數少得可憐」。