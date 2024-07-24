網友「洗版」求放假　陳揮文怒：我當總統就取消颱風假

▲陳揮文怒批網友「求放假」行為，大家都被寵壞了。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

記者陳香菱／綜合報導

「凱米」颱風持續增強，全台除了金門縣外，24日都已停班停課。先前，網友在蔣萬安臉書「洗版求颱風假」的行為，卻被陳揮文怒批硬要貪一天假，「我如果當總統就取消颱風假」，只有台灣有颱風假，難道「其他國家的老百姓都不是人？」

陳揮文23日在飛碟聯播網《飛碟晚餐》廣播提到，有颱風不是什麼大不了的事，大家都被寵壞了，網友看到颱風警報就跑去蔣萬安臉書「求颱風假」，這些刁民、傻百姓「就是要貪一天的假」。他也指出，賴清德之前當市長也是這樣，「放對就賴神，放錯就被罵」。

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「有多少次的颱風假是電影院爆滿？」陳揮文認為，如果要放颱風假，KTV、百貨、外送、電影院也應該放假，「不是颱風假嗎？服務業也該休假，安全最重要，他們也是人啊！」

他也提出質疑，日、韓、中國、菲律賓有颱風假嗎？有些國家頂多是不用去上課，老百姓還是要上班，「為什麼其他國家不放假，他們的老百姓不是人？」

台北市放颱風假，就代表台股會休市。陳揮文認為，台股一天不開盤，GDP會損失多少「根本沒人在意」，大家只在乎放假，乾脆直接放一個禮拜，大家都出去玩，「我如果當總統就取消颱風假」。