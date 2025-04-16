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賴清德兒子遭謠傳宣誓成美國公民　事實查核中心打臉：畫面經變造

▲▼賴清德兒子遭謠傳在美國宣誓成為美國公民，經事實查核中心查證為錯假訊息，畫面有經過變造，且原始照片為不丹人。（圖／網路社群）

▲賴清德兒子遭謠傳在美國宣誓成為美國公民，經事實查核中心查證為錯假訊息，畫面有經過變造，且原始照片為不丹人。（圖／網路社群）

記者陶本和／台北報導

近日在社群平台上流傳一張圖片，內容聲稱是總統賴清德的兒子在美國移民局宣誓成為美國公民。對此，台灣事實查核中心16日查證後打臉此一訊息，該照片經過變造，而原始畫面的男子是「歸化美國籍的不丹人」，並非賴清德的兒子。

此一網路訊息，近期在社群平台X上流傳，內容是一張通訊軟體的對話截圖，並聲稱有人看到賴清德的兒子在美國移民局宣誓成為美國公民，還煞有其事地附上一張照片對照佐證。

對此，台灣事實查核中心16日查證後打臉此一訊息。該張照片是有經過「變造」的，且是擷取自2024年5月17日美國賓州伊利郡的公民入籍儀式影像，將一名來自不丹、歸化為美國公民的男子臉部進行加工變造，聲稱是賴清德的兒子。

事實上，賴清德在2024年總統競選期間，就遭到對手指控兩個兒子的國籍問題。當時，賴清德與民進黨中央黨部就曾經進行駁斥相關傳言，強調長子沒有任何外國國籍，也沒有任何國家的永久居留證；而二兒子也已經返台工作。

對於網傳消息，總統府也強調，賴清德的兒子沒有美國籍，也沒有去賓州宣誓，傳言指稱的影片人物並非總統兒子。

▼賴清德兒子遭謠傳在美國宣誓成為美國公民，經事實查核中心查證為錯假訊息，畫面有經過變造，且原始照片為不丹人。（圖／網路社群）

▲▼賴清德兒子遭謠傳在美國宣誓成為美國公民，經事實查核中心查證為錯假訊息，畫面有經過變造，且原始照片為不丹人。（圖／網路社群）

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