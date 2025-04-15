今年已有82人赴陸出事　陸委會請旅遊業協助落實「赴陸登錄」

▲陸委會在機場廣告燈箱宣傳「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會近日與旅遊業者開會，請業者協助落實國人赴陸登錄制度，以減少民眾赴陸旅行的可能意外與風險。陸委會也公佈統計數據，今年截至3月31日，已接獲82名國人赴中國大陸失聯（9人）、遭留置盤查（13人）或遭限制人身自由（60人）案件。

陸委會表示，應對中國大陸藉兩岸交流對台灣升高各式威脅，為提高國人赴大陸旅行風險意識，15日大陸委員會補助中華民國旅行商業同業公會全國聯合會在台北舉辦「兩岸觀光旅遊安全暨國人赴陸港澳動態登錄系統注意事項說明會」，與旅遊相關業者加強溝通。

15日大陸委員會補助中華民國旅行商業同業公會全國聯合會在台北舉辦「兩岸觀光旅遊安全暨國人赴陸港澳動態登錄系統注意事項說明會」，與旅遊相關業者加強溝通。

陸委會指出，因應中共當局公布一系列國安法令，並於2024年6月21日發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（簡稱懲獨22條），威脅國人赴陸旅遊人身安全，政府於去年6月27日起將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，請國人避免非必要旅行。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

據陸委會統計，自2024年1月1日起至2025年3月31日，已接獲82名國人赴中國大陸失聯（9人）、遭留置盤查（13人）或遭限制人身自由（60人）案件。依據國安局資訊，國人赴陸遭盤查案例倍增。

陸委會在本次說明會中，提供中共運用間諜罪等國安罪名恣意逮補、起訴或限制國人人身自由的11種行為態樣，以具體案例說明國人赴陸旅遊風險，並對確有需要赴陸國人提出提醒及建議，鼓勵事先在陸委會設置之「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，以利政府提供急難救助協助。

陸委會強調，此登錄並非強制，國人登錄之資料，政府會依法保密，維護個人隱私，「由於旅行業者為國人赴陸旅遊重要媒介之一，請業者協助政府宣導及說明相關事宜。」

此次旅行業全聯會台北場說明會與會業界發言十分踴躍，對於業者所提橙色警示是否限制及禁止國人赴陸旅遊，「國人赴陸港澳動態登錄系統」是否具強制性，以及如何確保個人資料保護與隱私等問題及建議，陸委會及觀光署已回覆說明，並藉由本次說明會與旅行相關業者面對面說明溝通及交換意見。為讓更多國人了解赴陸旅遊風險並登錄，陸委會將續補助全聯會於4月24日及28日在高雄及台中辦理說明會。