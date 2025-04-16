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5件事絕不要告訴ChatGPT！　專家警告：「工作愛用」要注意

▲▼ 打字,筆記型電腦,筆電,工作,上班,辦公。（圖／CFP）

▲許多人會向ChatGPT等AI聊天機器人，傾訴疑難雜症。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

隨著人工智慧（AI）聊天機器人蓬勃發展，人們開始向ChatGPT等聊天機器人傾訴各種疑難雜症，包括諮詢感情困擾、撰寫電子郵件、把狗狗的照片變成人類等等。但專家指出，有5件事情顯然永遠不應該告訴AI，例如在工作上應用時，就可能不小心洩露企業機密。

史丹佛大學「人本人工智慧研究中心」（HAI）研究員珍妮佛（Jennifer King）向《華爾街日報》表示，當你向聊天機器人輸入一些東西時，「你就失去了對它的掌控權」。

1、企業資訊

如果你在工作中使用ChatGPT或其他AI聊天機器人，例如撰寫電子郵件或編輯文件，可能不小心暴露客戶資料或非公開商業機密。一些公司會訂閱企業版AI聊天機器人，或者擁有具備保護措施的客製化AI程式，相對能夠防止這類問題。

2、醫療結果

儘管醫療業非常重視患者隱私，會嚴格保護患者個資並且防止歧視，但AI聊天機器人通常不包括在此範圍內。如果你覺得有必要請ChatGPT解釋醫療檢測結果，建議在上傳文件之前，事先剪裁或編輯，「只保留檢測結果」的部分就好。

▼OpenAI也呼籲使用者切勿分享敏感資訊。（圖／路透）

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

3、登入資訊

一些人可能認為，隨著AI執行任務的能力有所提高，可以放心把各種平台的帳號密碼交給它們，但AI機器人不是保險箱，也不能保證這些帳號的安全，把這些資訊輸入「密碼管理工具」，才是更好的選擇。

4、身分資訊

不要向ChatGPT揭露任何身分資訊，例如生日、地址、電話號碼、身分證字號、護照號碼等。儘管一些聊天機器人會對這些敏感資訊進行編輯，但更安全的方法就是完全避免分享這些資訊。

OpenAI一名發言人向《華爾街日報》表示，「我們希望我們的AI模型了解世界，而不是個人。我們積極減少蒐集個人資訊。」

5、金融帳號

絕對不要提供你的銀行或投資帳號，這個資訊可能被駭客入侵，導致資金流向遭到監控或盜用。

事實上，OpenAI在官網寫道，「請不要在你的對話中分享任何敏感資訊」，Google也在AI聊天機器人Gemini的頁面呼籲使用者不要輸入「你不希望審查員看到的機密資訊或任何數據。」

如果仍想和AI分享私密資訊，建議更換成高強度密碼，並且啟用多重要素驗證。人工智慧公司「Anthropic」首席執行長克林頓（Jason Clinton）建議，可以在每次使用完畢之後「刪除對話框」，企業通常會在30天之後，永久刪除這些數據。

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