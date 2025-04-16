記者黃楷元、張琦珍／台北報導

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）日前在參議院警告，若西太平洋爆發戰爭，不僅恐引發核戰，全球經濟將重挫，甚至可能導致50萬人「絕望而死」。對此，國防安全研究院所長蘇紫雲指出，帕帕羅的發言反映美軍對戰爭代價的高度警覺，也凸顯台灣地緣與經濟的重要性。



▲台海一戰恐50萬人絕望而死？美將軍警告震撼參院！蘇紫雲揭背後戰略。(圖／合成圖)

蘇紫雲說，帕帕羅預估「50萬人會絕望地往生」，其實是參照「1929年經濟大蕭條的經驗」，當年美國有很多人輕生或在絕望飢餓中往生，他認為，帕帕羅是引用美國智庫的資料，據此描述戰爭可能的後果，「亞洲的經濟會衰退25%，然後美國本身也會有10到12%的GDP的衰減」，希望國會理解西太平洋一旦爆發戰爭，美國經濟也將受到重創。

他指出，台灣的重要性，除了有護國神山台積電之外，最重要的是台灣的地理位置，是世界樞紐，台灣周邊海運占全球26%，而美國總統川普所著重的巴拿馬運河只占5%、蘇伊士運河占12%，相較之外，更能清楚了解台灣在地緣戰略上的重要性，而台灣的戰略地位正是帕帕羅強調的核心。

蘇紫雲表示，中共近年「下餃子般」的建造作戰艦艇，總數已達362艘，已超越美軍的290艘，而美國的戰略正從過去援助烏克蘭轉向集中印太地區，「就是要集中力量對付在印太崛起的中國」，他認為帕帕羅此番言論，是希望國會可以更加支持美國海、空軍的兵力整建。

儘管美國政府高層低調未言明是否會協防台灣，但蘇紫雲認為，從美國國務院反對武力改變現狀，到美國國防部備忘錄透露協防台灣是第一要務，再到川普第一任期的印太安全戰略綱要，提出要保衛第一島鏈的國家，包括台灣，「就可以知道美國的戰略模糊、戰術清晰，就是要對中共進行嚇阻的用意」。

而近日傳出美國退役上將艾布蘭（Robert Abrams）將擔任台灣漢光演習藍軍顧問一事，蘇紫雲認為這具有高度政治象徵意義，因為艾布蘭對於各種軍種的協調、跨國軍隊的指揮鏈都非常嫻熟，這也代表「未來如果台海出現緊張狀態，其他國家參與協助的可能性就大為提高了」。