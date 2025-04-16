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好吃還能救急！「軟糖」當防災食品　日警視廳點出超實用原因

▲▼小熊軟糖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲準備緊急食品時，可考慮攜帶方便、保存期限長的「軟糖」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

在準備緊急避難包時，選擇合適的防災食品一直是個關鍵問題，特別是對於有孩子的家庭，挑選孩子們日常熟悉且喜歡的食物尤為重要，而口感Q彈的「軟糖」被認為是適合作為緊急備用點心的選項之一。日本警視廳警備部災害對策課曾在官方X帳號上分享指出，軟糖不僅方便儲存、保存期限長，也能在關鍵時刻安撫孩子情緒，這項實用的生活資訊也引起了網友的熱烈討論。

根據日本媒體《Hint-Point》的報導，在避難包中放入經常食用的軟糖，不僅可作為緊急時的能量補充，也有助於減輕孩子的不安與焦慮。該對策課指出，軟糖種類多元，擁有多種口感與水果風味，不只是小孩喜歡，許多大人也會當作小點心，在工作或休息時間補充糖分，有些產品甚至含有維生素或礦物質，實用性不容小覷。

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對策課也提醒，一般未開封的軟糖保存期限約可達一年，體積小、不佔空間，攜帶相當便利，不過，幼兒或咀嚼能力較弱的長者在食用時需留意噎食風險。此外，雖然軟糖的賞味期限較長，但若保存條件不佳，仍可能影響風味與品質，特別是在高溫潮濕的環境中容易變質、發霉，應避免置於陽光直射處。

除了軟糖，也有民眾會考慮將巧克力作為緊急儲糧，然而，夏季高溫可能導致巧克力融化，對策課建議可以選擇體積小、容易收納的「巧克力筆」，不僅方便食用，也能為餅乾等食品增添裝飾與樂趣。這則貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛留言表示：「緊急時真的會想吃甜的」、「軟糖確實不佔空間」、「以前從沒想到，真是好點子」。

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