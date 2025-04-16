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全紅嬋連2賽未奪冠！教練陳若琳曝原因：像換穿不合腳舞鞋

中國跳水選手全紅嬋，在近期世界盃墨西哥站與加拿大站的10米跳台決賽中，都沒有奪冠，教練解釋是因為體態改變導致。（示意圖／美聯社）

▲中國跳水選手全紅嬋，在近期世界盃墨西哥站與加拿大站的10米跳台決賽中，都沒有奪冠。（示意圖／美聯社）

圖文／CTWANT

有「跳水天才」之稱的18歲中國選手全紅嬋，已經擁有3面奧運金牌，不過，近期她在世界盃墨西哥站與加拿大站的10米跳台決賽中，都沒有奪冠。對此，教練解釋，因為全紅嬋正在面臨成長期，就像是「突然換了一雙不合腳的舞鞋」，需要重新適應體態，不過對她仍相當有信心。

綜合陸媒報導，中國跳水選手全紅嬋，在近期世界盃墨西哥站與加拿大站的10米跳台決賽中，都沒有奪冠，引發網友討論。

對此，全紅嬋的教練陳若琳表示，在奧運比賽後，全紅嬋的體態改變，影響了她在空中翻騰的轉速與入水精準度。並表示，這樣的情況「就像突然換了一雙不合腳的舞鞋，每個動作都要重新找平衡。」

全紅嬋在賽後受訪時也曾坦言「體重漲了，動作有點找不準感覺，以前那種勁兒，可能找不回來了。」不過陳若琳透露，全紅嬋正在適應新的身體狀態，全紅嬋每天訓練延長到8小時，光是207C就分解練習上百次。

陳若琳指出「每個運動員都會經歷生長發育期，全紅嬋是一位非常有天賦的運動員，她對自己要求也很高，我對她非常有信心。」

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