銀行幫凶助詐房！信箱塞滿蕭先生廣告單　住家竟被盜賣8年

▲李女3樓透天厝雖為中古屋，不過位處水湳經貿園區旁邊，屋價水漲船高。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

台中一名屋主李小姐因房產多年前遭男友設定二胎借款，等收到搬遷通知，才知房產已被精心策劃的詐屋集團賣給人頭，最離譜的是，房產移轉過程中，貸款銀行還違反行情超貸。

台中地方法院4月7日開庭，審理一起詐屋案引發的民事訴訟，一棟在台中市3層樓高、價值1,400萬元的透天厝因轉賣糾紛，牽扯出詐騙案。

李女名下位於台中市3層樓透天厝，購於2004年，房貸正常繳款，但2023年起，家中出現大量收信人為「蕭先生」的融資融券廣告單，李女追查後才驚覺房產早在2016年遭盜賣，等於她已住在別人名下房產達8年。

▲第一銀行華江（江子翠）分行核貸過程疑點重重。

李女透露，2014年當時的男友大韓向她商借房子找朋友周轉300萬元（當時房貸剩350萬元，大韓騙稱是借200萬元，實際借400萬元，設定600萬元）；隔年，大韓再以解設定為由，騙走李女所有房產土地證明資料，原來，當時詐屋集團主謀劉伊峯、曾姓代書等人合謀冒簽名、偽文，將她名下的3樓透天宅，以1420萬元價格，「賣」給一名蕭姓男子。

▲人頭蕭男僅用薪資3萬5千元，即可順利申貸一銀1,118萬元房貸，有違常理。（圖／讀者提供）

她向稽徵機關、地政單位調閱資料，竟外發現，她的房子已過戶給一名蕭姓男子，蕭男向第一銀行華江（原江子翠）分行申請房屋貸款8成，離譜的是，蕭男第一銀行貸款申請書上填寫薪資3萬5千元，第一銀行內部竟一路蓋章、開綠燈，讓蕭男順利通過貸款審核，最後貸到1,118萬元，外加信貸27萬元，共計1,145萬元。

貸款到手，蕭男先清償李女原先房貸357萬9,540元及自己的保費30餘萬元，隨即將戶頭內剩餘的757萬元，提領一空。接著，詐團再設定二胎抵押權給一名蔡姓女子400萬元，讓遭盜賣房屋「債務累累」。

▲去年林姓保全的房子慘遭劉伊峯詐騙後強制執行，林男憤而留下近200字的遺書。（圖／翻攝畫面）

李女對詐團、一銀提出侵權行為損害賠償民事訴訟，求償1,420萬元房屋盜賣價，台中地院於4月7日召開民事庭，第一銀行辯護人對於一銀疑超貸給蕭男的部分，表示不能以現在核貸標準與8年前相較。

▲李小姐名下房屋遭渣男前男友內神通外鬼盜賣，她至今仍無法置信會遇到這種事。（圖／鄧玉瑩攝）

受害人律師盧起揚則大力駁斥道：「不能以時空來抗辯，因為還款能力應是銀行借貸最大考量，且該房屋還有民間私人設定抵押，一般銀行會要求先塗銷再申請，但一銀人員卻一路審核通過。」律師盧起揚下一庭將申請傳喚當時徵信審核通過的雷姓人員，到案說明來龍去脈，釐清案情。

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捲入小資女房產案 一銀澄清：貸款程序正常未勾結詐團

本刊今（16）日報導【銀行幫凶助詐房】月薪3.5萬人頭竟貸得1100萬買房、第一銀行驚爆勾結詐屋一案，第一銀行公關室再次對外澄清表示，銀行未勾結詐騙集團騙屋盜賣，借款人皆親自來行辦理；其還款來源，除薪資收入外，尚有名下不動產租金收入；貸款剩餘金額由借款人自行依契約給付買賣價金，第一銀行不介入處理。公關室強調，這次無端捲入小資女房產案，甚感無奈。

以下是第一銀行公關室聲明稿

針對媒體報導銀行幫凶助詐房與事實不符 第一銀行澄清及聲明如下：

第一銀行未勾結詐騙集團騙屋盜賣，本案借款人皆親自來行辦理，其還款來源，除薪資收入外，尚有名下不動產租金收入，經授信5P原則評估總收入足以支付貸款本息，另借款人申請貸款時聯徵資料無異常。

本案貸款金額撥入借款人帳戶後，部分金額代償賣方於銀行同業之房屋貸款，剩餘金額應由借款人自行依契約給付買賣價金，第一銀行不介入處理。

本案目前仍在司法程序，第一銀行將依法配合並妥善處理。



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