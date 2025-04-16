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日本和歌山縣知事岸本周平「昏倒病逝」　享壽68歲！任內重視弱勢

▲▼日本和歌山縣知事岸本周平。（圖／翻攝自臉書）

▲日本和歌山縣知事岸本周平。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

日本和歌山縣知事岸本周平14日上午倒臥在官邸寢室內，被秘書發現時已經陷入昏迷，在緊急送往紅十字會和歌山醫療中心急診室治療後，卻仍於昨（15）日上午傳出不幸病逝的消息，享壽68歲，死因為敗血性休克。據悉，岸本周平才於13日出席2025大阪關西世博活動，縣民們對於岸本的逝世感到相當不捨。

根據《日本放送協會》，岸本周平才於12日出席大阪世博開幕儀式，並於隔天出席大阪世博關西館的活動，當時他還搶頭陣扛起神輿，豈料外觀看似健康的他卻於14日上午10時15分突然傳出在官邸寢室昏迷，儘管被秘書發現後緊急送醫搶救，卻仍於15日上午9時39分逝世，不過他其實曾於11日傳出腰痛症狀。

岸本周平來自和歌山縣和歌山市，從東京大學法學部畢業後，進入中央政府的大藏省（今財務省）工作，並升任財務省國庫課長，2009年眾議院選舉時代表民主黨出戰和歌山第一選區並首度當選，曾在民主黨掌政時擔任經濟產業政務官。

岸本周平連續當選5屆眾議院議員，2022年經立憲民主黨、國民民主黨推薦而當選和歌山縣知事。

根據日媒《朝日新聞》、《讀賣新聞》，岸本周平任內相當重視弱勢，曾推動小學與中學營養午餐免費、在縣內擴增「孩童食堂」，在2024年能登半島強震後推動修改地區防災計畫、改善避難所環境，在任內也引進正式承認LGBTQ性少數者族群的伴侶制度，如今傳出他在任內突然病逝的消息，也令縣民們感到相當不捨。

岸本周平生前相當重視工作與生活並立，強調下午5時公務機關下班後到他離開縣廳以前，是他自己的「個人時間」，嚴禁在下班時間以後要求職員開會。岸本周平2022年12月就任知事後，針對縣廳職員們的工作環境進行改革，呼籲職員們到縣廳上班能夠穿著輕便的服裝，表示只有職員們展露笑顏，才能讓縣民們跟著微笑。

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