1萬6孝親費「婆婆1句話出大事」　老公怒離婚！超貪人妻慘了

▲老公交代給婆婆2萬孝親費，結果原PO只給1萬6000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「少給點有什麼錯？」一名人妻透露，老公薪水9成都交給她處理，包含固定要給婆婆的2萬孝親費。她覺得太多，私下偷偷少給4000元，默默做了10年。某天婆婆在全家飯局上提到「小兒子最孝順，每月給16000」，讓老公當場抓包她的「小動作」，氣得要離婚、還說孩子要帶走。其他網友則直呼「踩到底線了！」

一名人妻在臉書《靠北婚姻》表示，老公是工程師，薪水9成都上繳給她，支付家裡所有開銷，其中老公還特別交代，每月要給婆婆2萬元孝親費。

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不過，原PO認為金額太多，便偷偷「打8折」也就是只給婆婆1萬6000元，這個小祕密默默維持了10年，老公也一直沒發現。直到某次家庭聚餐時，婆婆一席話戳破了謊言。

婆婆當著大家的面，說小兒子（指原PO老公）最孝順，孝親費也是給最多的，每個月都給她1萬6000元。當下氣氛瞬間炸裂，老公直接對原PO大發雷霆，「為何這樣對我阿母？」甚至撂話要離婚，「房子一人一棟，兩個孩子給我」。

原PO委屈直呼，婆婆有三個兒子，只有她老公每月準時給孝親費，其他兩個兒子完全沒給錢，「憑什麼我們每個月要給20000元，我少給點有什麼錯？」

底下網友也罵翻，「老公要給自己媽媽的錢，關你屁事啊，跟你離婚剛好而已」、「4000*12月*10年=48萬，湊個整數50萬當利息也好，還給婆婆吧！說不定你老公會原諒你喔」、「錯在你沒有老實講、沒有跟老公商量，是我也一定抓狂」、「重點是不誠實」、「所以打折下來的錢哪去了」、「你真不是人」、「我家家嫂就曾這樣對我媽媽，後來報應都在他們孩子身上，只是可憐了下一代」、「踩到底線了」。

也有網友質疑真實性，「這是創作文嗎？這麼瞎還覺得自己沒有錯」、「以前會覺得是創作文，現在...真的不敢保證」、「真的會有做這種事情的人來發文嗎？」「有可能她覺得很委屈...想討拍，結果其實這種人不少，貪心不足蛇吞象，做錯了總覺得別人大驚小怪」。