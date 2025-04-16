阿北違規迴轉狠撞自小客！下車看2眼跑了　休假警狂追攔人

▲李姓老翁駕休旅車違規左轉肇事後逃逸，白色轎車車毀、2人送醫；休假警追1公里攔下肇逃車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市永貞路日前發生一起肇事逃逸交通事故，李姓老翁違規迴轉時撞上直行休旅車，釀成轎車2人受傷，李下車察看雙方車子損毀情形後，竟直接駕車落跑，恰好一名休假警員騎車路過，一路尾隨約1公里才將肇逃老翁攔停，警訊後依公共危險、過失傷害等罪嫌移送偵辦。

頭份警分局今（16日）天指出，4月11日10時19分接獲報案，指頭份市永貞路與工業路口發生交通事故，造成轎車駕駛范女（33歲）腹部瘀青，弟媳頭部外傷，送醫治療無大礙。

警方調查，肇事的李姓老翁（75歲）駕駛休旅車沿著永貞路南下、往尖山方向行駛，行經永貞路與工業路口時，因未依規定等待左轉燈，直接迴轉時，攔腰撞上直行永貞路北上、往竹南方向的休旅車，造成對方休旅車失控再衝撞中央分隔島、左後輪也被撞爆胎。

警方說，李姓老翁肇事後移動車輛到路肩，下車察看雙方車輛毀損情形後，竟開著肇事車繼續往前行，這離譜的一幕，恰好被路過的休假警員撞見，趕緊騎著機車尾隨，約追趕1公里、趁肇事車在永貞路與蘆竹路停等紅燈時，順利將李姓老翁攔下，並帶回事故現場。

警方說，雙方駕駛都沒有酒駕，李姓老翁辯稱，要到前方路口迴轉，並沒有肇事逃逸。但警方不採信其說辭，偵訊後依公共危險、過失傷害等罪嫌移送法辦，並依違反道路交通管理處罰條例第62條第4項規定開出罰單。