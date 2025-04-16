藍青年軍戴納粹臂章行禮遭切割　綠委籲朱立倫道歉：嚴重國際醜聞

▲罷免李坤城領銜人宋建樑，竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北地檢署偵辦幽靈連署案，罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，進入地檢署複訊，訊後8萬元交保，一身裝扮引起輿論譁然。對此，李坤城今（16日）受訪時表示，這是非常嚴重國際醜聞，希望國民黨跟朱立倫出來說清楚，在北檢外面抗議的國民黨立委說是支持正義青年，請問支持正義青年是支持納粹？

李坤城表示，國民黨三重罷團領銜人宋建樑拿著希特勒著作、綁著納粹臂章、手比納粹手勢，這是非常嚴重國際問題，希望國民黨跟朱立倫出來說清楚，不要切割，宋建樑是你們的黨員，在北檢外面抗議的國民黨立委說是支持正義青年，請問支持正義青年是支持納粹、支持宋建樑嗎？

對於國民黨新北黨部切割說不評論，李坤城指出，國民黨新北黨部做法跟台北黨部一樣，黨員出事就切割，新北黨部、朱立倫應該出面道歉，否則就代表支持宋建樑行為，宋建樑是國民黨員，國民黨現在要說自己反共，所以跟納粹站在一起嗎？朱立倫應該講清楚，這是嚴重國際醜聞。

李坤城解釋，納粹這本書代表對人權迫害、種族歧視，若在歐洲國家有這些行為是有罰款跟刑責，不希望因為國民黨員這些行為，影響台灣跟以色列、歐洲、德國的關係，朱立倫應該出面說清楚，不要再推給黨員個人行為。

對於死亡連署，李坤城表示，死亡連署跟偽造文書基本查核單位都是地方選委會，這是由台北跟新北選委會查核，跟中選會無關，朱立倫應該要出來說清楚 要收連署書，又有這麼高的死亡連署、偽造連署，民眾不會諒解。

民眾黨陳世軒也說朱立倫神隱？李坤城坦言，不太清楚陳世軒為什麼要跳出來批評朱立倫，國民黨透過死亡連署反制公民團體，民眾黨在罷免這階段比較沒有聲音，可能避免沒聲量，所以對國民黨提出一些反擊，這我不清楚。