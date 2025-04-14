今回暖轉乾「高溫飆28度」　周五再變天

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天東北季風減弱，西半部高溫可達28度，中央氣象署預報員李孟軒表示，今天各地都是晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星雨，預計周四前都是穩定天氣。周五有一波鋒面移動到台灣北部海面，天氣轉為不穩定，中部以北、東北部地區及南部山區都有明顯雨勢，預計影響到周日。

李孟軒指出，今天東北季風減弱，白天氣溫回升，但清晨輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，預計穩定的天氣會持續到周四，僅需留意日夜溫差大，周五起有鋒面到台灣北部海面，天氣轉不穩定。

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李孟軒表示，今天大陸延伸到台灣上空雲量少，僅東南部及恆春半島有零星降雨，溫度也有所回升。明天大陸有較弱高壓通過台灣北部海面，帶來東北風導致降溫。周三環境轉東南風再回溫。周四偏南風氣溫偏高，但要留意華南雨區有鋒面建立。周五鋒面移動到北部海面，各地水氣增加，預計影響到周日，屆時影響程度則要看鋒面與台灣距離。

未來一周降雨分布，他表示，周四前降雨偏少，各地為晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星雨。明天各地晴到多雲，僅東半部有零星雨。周四水氣增加，東半部有局部短暫雨，午後山區也有零星雨。周五降雨機率高，中部以北、東北部地區及南部山區都有明顯雨勢。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他指出，今天白天溫度偏高，西半部高溫可達28度，東半部25至27度。明天受東北風影響，北部略降2、3度，周三又可回升到28度以上。另外，周三清晨前，各地早晚偏涼，低溫普遍在16至18度，沿海空曠地區可能再略降。周五至周日若降雨時間較長，溫度也可能再下降。

另外，李孟軒提醒，周三晚間起金門及馬祖地區可能有霧或低雲，有航班需求的民眾要留意。