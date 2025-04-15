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明後天飆30度　周五起2波鋒面接力

▲熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲明、後天各地都是穩定天氣，西半部高溫29至30度。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，明、後天各地都是穩定天氣，西半部高溫29至30度，但輻射冷卻影響，日夜溫差可達10幾度。周五起鋒面逐漸影響，北部地區及午後各地山區都有局部短暫雨，預計影響到周日。下周二另一波鋒面接著影響，屆時中部以北、東北部又會有局部短暫雨或雷雨。

林定宜指出，周四前各地都是穩定天氣，明天東北季風減弱，環境轉東南風，清晨輻射冷卻影響，白天回溫，日夜溫差大，西半部溫差可達10幾度，提醒民眾早出晚歸添加衣物。明天各地低溫普遍為15至19度，西半部高溫可達29至30度，東半部25至28度。

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降雨方面，他表示，明天僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。 周四僅午後山區有零星短暫雨。周五起鋒面影響前，北部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有零星雨。周六鋒面移動到台灣北部海面，北部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後中部地區及其他山區有局部短暫雨。

林定宜指出，周日鋒面通過，東北部、東部地區及南部山區有局部短暫雨，東半部及東南部有零星雨，其他地區多雲。下周一水氣略微減少，北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有零星雨。下周二另一波鋒面影響，中部以北、東北部有局部短暫雨或雷雨，東半部為零星雨。

另外，他也提醒，明天晚間起至周日金門及馬祖地區有霧跟低雲，提醒民眾留意。

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