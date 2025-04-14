明起連3天飆30度高溫　周末有局部短暫雨

▲周四前各地晴到多雲，各地高溫上看30度。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四前各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，各地高溫上看30度，但明、後天要留意日夜溫差大。周五台灣北部海面有鋒面接近，預計周日通過，期間中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，周四前天氣都相當類似，各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，清晨輻射冷卻影響，要留意日夜溫差大，白天高溫微熱，普遍可達30度左右。

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他表示，周五鋒面在台灣北部海面，水氣及雲量增多，周日南下通過，但這波鋒面預估結構及強度都偏弱，降雨不明顯，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨。下周一鋒面離開，水氣仍偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周暖熱，高溫可來到30度左右，僅降雨期間可能略微下降。另外，明天風向轉為東北風，北部高溫可能略降為25到27度，周三隨即又會回溫。至於明、後天清晨輻射冷卻影響，低溫恐再降1、2度。

另外，他也提醒，周三晚間起到周日鋒面影響前，金門及馬祖有低雲或霧，有航班往返需求的民眾要留意。