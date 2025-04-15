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今高溫飆30度　周五起鋒面影響變天

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，今天各地普遍多雲到晴，受東北季風影響，北部高溫略降，中南部可達29、30度，好天氣預計維持到周四。周五起鋒面接近台灣北部海面，周日通過台灣，期間天氣愈來愈不穩定，中部以北、東北部有短暫陣雨，南部山區午後也有雷陣雨。

林定宜指出，今天清晨台灣上空有高層捲雲通過，但不會帶來降雨，整體環境偏乾，各地晴到多雲，晚間起受移動性高壓影響帶來東北風，東半部及東北部會稍涼。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，明天環境轉為東南風，白天溫度回升。周五有一道鋒面在台灣北方海面建立，水氣逐漸增多，天氣不穩定。周六北台灣地區，及午後中部地區、其他山區有局部短暫雨。周日鋒面通過，天氣更不穩定。下周一華南附近仍有水氣，雨勢較多。

林定宜指出，今天清晨各地低溫普遍14至20度，局部地區受輻射冷卻影響較低，雲林荷苞僅10.8度、花蓮鯉魚潭11.7度、新竹關西工作站11.7度、南投縣中寮12度。白天各地晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星雨，西半部日夜溫差達10幾度。

他表示，明、後天水氣偏少，僅東半部及恆春半島有零星雨。周五水氣增多，天氣愈來愈不穩定。周六北部、中部地區及南部山區都有午後降雨機率。周日中部以北、東北部有短暫陣雨，南部山區午後也有雷陣雨。下周一北部、東半部地區及中南部山區降雨機率高。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜指出，今天東北季風影響，北部高溫約25、26度，中南部29、30度。明天東北季風減弱，北部及東北部回溫，中南部日夜溫差大。周五後水氣增多、鋒面接近通過，低溫略微回升，高溫則是持平。

另外，他也提醒，明天晚間到周日金門及馬祖地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

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