罷免李坤城領銜人　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章

記者陳俊宏／綜合報導

新北地檢署偵辦幽靈連署案，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑，戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿希特勒著作「我的奮鬥」，進入地檢署複訊，訊後8萬元交保。

新北地檢署透過新聞稿指出，接獲立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉及刑法偽造文書，以及違反個人資料保護法等罪嫌。

▲▼宋建樑戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿著希特勒著作「我的奮鬥」。（圖／記者陳煥丞攝）



檢方表示，指揮搜索被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，帶回被告及證人等到案查明。周二晚6時許，提議罷免民進黨立委張宏陸的領銜人徐偉豪、提議罷免立委吳琪銘的領銜人李清祥、提議罷免立委蘇巧慧的備補領銜人蔡承睿、宋建樑、國民黨志工等20多人，先後移送新北地檢署複訊。

經檢察官漏夜複訊後，今日凌晨將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

另外，蔡承睿訊後以8萬元交保，罷免張宏陸的發起人吳禹辰訊後以6萬元交保，宋建樑訊後以8萬交保。而宋在進入地檢署複訊時，戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿著希特勒著作「我的奮鬥」（Mein Kampf）；但他交保步出地檢署，已脫掉臂章，用外套包住書。