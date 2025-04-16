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虎航機票「最低100元」10點開搶　全航線都有優惠

▲▼台灣虎航，台虎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航因應復活節推出「蛋願找到禮」優惠活動。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航因應復活節推出「蛋願找到禮」優惠活動，涵蓋日本、韓國、泰國、澳門、越南等航線。第一波4月16日開放尊榮虎會員搶先購票，全航線單程未稅100元起；第二波4月17日至4月18日，開放所有虎迷購票，全航線單程未稅1000元起。

台灣虎航表示，「尊榮虎」開放購票時間為4月16日上午10時至晚間11時59分，全航線單程未稅100元、1000元、1500元起，限購來回，旅遊期間為2025年4月16日至10月25日，此優惠限登入專屬購票網頁進行購票，無法於其他通路購票。

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▲▼台灣虎航因應復活節推出「蛋願找到禮」優惠活動。（圖／取自台灣虎航官網）

▲台灣虎航因應復活節推出「蛋願找到禮」優惠活動。（圖／取自台灣虎航官網）

台灣虎航指出，一般虎迷開放購票時間為4月17日上午10時至4月18日晚間11時59分，全航線單程未稅1000元、1500元起，限購來回，旅遊期間為2025年4月17日至10月25日。

台灣虎航提醒，此次活動不適用台北往返秋田、高知、福島、大分、鳥取，高雄往返岡山、新千歲航線。

另外，因應母親節，中華航空也推出「媽媽同行，暖心起飛」會員限時優惠，今天上午10時至4月17日上午9時59分，購買台灣出發東北亞、東南亞、歐美、紐澳、香港等航點8折起。另外，透過官網購買台灣出發至歐洲、北美指定航線機票，將額外獲贈3小時免費機上Wi-Fi。

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