社交舞人妻「下體噴血」掛急診！醫動完手術抓包她外遇

▲人妻下體大出血掛急診，醫師動完手術才知她出軌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

急診當中碰到的事情千奇百怪，有時候也會讓醫師一頭霧水。一名熱愛跳社交舞的人妻先前因為私處流血而到院掛急診，婦產科醫師王樂明經過查看，趕緊動了手術，沒想到事後經過調查，才知道私處流血的原因，也意外得知了一起「外遇的故事」。

王樂明在節目《醫師好辣》分享，這名人妻先前因為私密處出血，跑來醫院掛急診，當時身邊還有舞蹈老師陪伴，身上則是穿著練舞時的衣服，且一邊走一邊流血，滴了一整路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王樂明當時簡單詢問，發生了什麼情況，人妻則說跳舞跳到一半「月經來太多」，所以才跑來掛急診。不過，王樂明看了看血的顏色，立即抓到人妻說謊，因為「那是一個鮮血的狀態」。

▲人妻下體大出血掛急診，醫師動完手術才知她出軌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



由於值班的學弟正在忙碌，王樂明先是要求將人妻推上內診台，打算用鴨嘴撐開內診時，卻完全無法放入，「裡面血一直這樣噴出來，就像洪水一樣」，迫於無奈之下，只能用紗布蓋著，最後終於發現，陰道壁的右側有一條裂傷，上方還插了不明物體。

王樂明緊急動了手術，成功將傷口縫合，並且取出了異物仔細研究。不過，實在是研究不出來，王樂明只能詢問人妻，異物究竟是什麼，但人妻不願吐實，只說跳舞「跳一跳會流血」，讓他感到更加奇怪。

後來等到舞蹈老師離開，人妻才終於鬆口，其實私處裡面插的異物是情趣用品，並且丈夫並不知情，希望他不要打電話通知家屬。王樂明聽完整件事情的經過，才知道原來「這是一個外遇的故事」。