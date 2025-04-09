　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻抓包丈夫出軌「摩鐵甜蜜鴛鴦浴」！女兒翻手機竟成神助攻

▲賴姓風水師得知婦人先生有外遇，誆稱在下體點痣可改運勢，婦人竟信以為真，被賴難得逞。（圖／翻攝自PAKUTASO／替代照，非本文當事人。）

▲桃園一名人妻抓包丈夫出軌，到摩鐵抓猴時，發現2人正在洗鴛鴦浴。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

記者柯振中／綜合報導

桃園市一名人妻小美（化名）與丈夫阿德（化名）結婚多年，某次偶然間意外發現丈夫出軌，前往摩鐵抓猴時，還抓包丈夫正與小三小琳（化名）洗鴛鴦浴，氣得她將小琳告上法院。桃園地院審理後，判小琳須賠15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與阿德結婚多年，膝下育有一名已成年的女兒。怎料在婚姻存續期間，女兒使用父親的手機時，意外發現父親人的定位位在某間摩鐵，因此趕忙告知母親。

小美得知消息，立即偕同員警，衝往丈夫定位所在的摩鐵抓猴，也確實抓包丈夫與小琳開房約會、洗鴛鴦浴。阿德的婚外情被抓包以後，為了躲避妻子，還試圖直接載小琳離開，不過因為受到阻擋，因此沒能離開。

後續小美的女兒的協助下，發現丈夫的手機裡面藏了大量的私密照片，包含丈夫與小琳牽手、依偎、摟抱、接吻等超越一般男女正常交往的照片。經過再三逼問後，阿德也終於坦承，早已跟小琳發展出婚外情。

小美得知丈夫背叛以後，感到相當崩潰，因此將小琳告上法院，並求償50萬元。對此，小琳則辯稱，2人只是一般關係的友人，當時只是因為阿德工作不順利，於是陪同對方到海邊散心、討論，期間因為海邊的風沙，導致阿德滿身汙泥，她才會陪同到摩鐵沖洗身體，並無做出任何侵害配偶權的行為。

小琳還說，阿德與小美貌合神離，已是不具備實質關係的夫妻，且她擁有完整、幸福的家庭，阿德也常常跟她的丈夫互動、同遊歡唱，她不可能跟其他男子發展出感情關係。

不過，案件經過審理後，桃園地院法官並不採信小琳的說法，審酌雙方的社會地位、經濟狀況等條件，最終判小琳須賠15萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Jennie出道後最大尺度！　「上半身全光」只遮兩點
真正史詩級崩盤還在路上　黑天鵝經理人：美股最終將暴跌80%
國安基金進場前夕　八大官股集中火力買超台積電36.7億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻抓包丈夫出軌「摩鐵甜蜜鴛鴦浴」！女兒翻手機竟成神助攻

女兒發現父親在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸正與小三「沖泥沙」

快訊／住戶聞臭味報警　消防破門驚見男子陳屍民宅

快訊／台東出租套房大火「1男無呼吸心跳」　不排除有人蓄意縱火

詐騙剉咧等！士檢攜中信銀設「帳戶預警中心」　從源頭攔截不法

高雄光電業連續遭竊報警卻被吃案　所長記過拔官...分局長也慘了

持假鈔交易虛擬貨幣被識破！高雄3男互毆　警一查雙方都作假

王鴻薇指潘孟安「住廠商豪宅」遭判賠50萬！二審被駁回

國1楊梅段緩撞車遭撞！南下一度全線封閉80分鐘　釀1死1傷

火是她點的！北市大同區平房火警　遭燒傷女子與口角男子都送辦

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

人妻抓包丈夫出軌「摩鐵甜蜜鴛鴦浴」！女兒翻手機竟成神助攻

女兒發現父親在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸正與小三「沖泥沙」

快訊／住戶聞臭味報警　消防破門驚見男子陳屍民宅

快訊／台東出租套房大火「1男無呼吸心跳」　不排除有人蓄意縱火

詐騙剉咧等！士檢攜中信銀設「帳戶預警中心」　從源頭攔截不法

高雄光電業連續遭竊報警卻被吃案　所長記過拔官...分局長也慘了

持假鈔交易虛擬貨幣被識破！高雄3男互毆　警一查雙方都作假

王鴻薇指潘孟安「住廠商豪宅」遭判賠50萬！二審被駁回

國1楊梅段緩撞車遭撞！南下一度全線封閉80分鐘　釀1死1傷

火是她點的！北市大同區平房火警　遭燒傷女子與口角男子都送辦

晶片出現在華為最強AI處理器內　路透：台積電可能遭美罰款330億

烏軍俘虜2名替俄作戰的中國人！澤倫斯基曝戰俘影片　要求中方解釋

11歲弟腹部墜脹！X光驚見「高密度金屬」　醫取出金條傻眼

台灣黑熊跳下「站立對看」哈凱族人　驚悚出沒桃園！成最北端紀錄

嗨到一半屋頂塌了...多明尼加夜店至少18死　名單驚傳「省長罹難」

馬斯克「盲視計畫」年底進實驗：失明者能看見低解析世界

美國防預算將達1兆美元歷史最高　川普：外面有很多邪惡勢力

人妻抓包丈夫出軌「摩鐵甜蜜鴛鴦浴」！女兒翻手機竟成神助攻

《我的英雄學院》衍生作、高矚目戀愛番登場！羚邦4月新番介紹

Feeling18送4偏鄉萬份餅乾　新闢靠山咖哩旗艦店當孩子成長的靠山

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

社會熱門新聞

即／台南安平區女子墜樓　身體變形當場死亡

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

高雄光電業遭竊被吃案　所長記過拔官...分局長也慘了

住戶聞臭味　消防破門驚見男子陳屍

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

美國大律師來台撿屍　台女律師竟喊：斷片沒差

人妻抓丈夫出軌！現場抓猴發現他洗鴛鴦浴

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

即／議員陳怡君涉貪300萬！檢聲請延押饅頭主任

台東出租套房大火　1男無呼吸心跳

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

北市男女爆爭執她縱火洩憤　雙雙送辦

即／謝宜容100萬交保現身！哭腔喊：對不起大家、對不起家屬

更多熱門

相關新聞

夫出軌鐵證藏婆婆手機　妻崩潰：孩子都生了

夫出軌鐵證藏婆婆手機　妻崩潰：孩子都生了

新北市一名人夫阿國（皆化名）偷吃臉書好友小珍，小珍不僅替她生下一子，更與他同居。阿國妻子鈴鈴得知後精神崩潰送醫，憤而提告求償100萬元，法院審理後判賠60萬元。可上訴。

台鐵鳴日號列車花蓮入庫脫軌　正線行車正常、無人受傷

台鐵鳴日號列車花蓮入庫脫軌　正線行車正常、無人受傷

太魯閣事故隧道設「紀念之光」　耗資8千萬一年點亮5天遭質疑

太魯閣事故隧道設「紀念之光」　耗資8千萬一年點亮5天遭質疑

太魯閣號出軌4周年「事故隧道紀念之光」啟用　家屬：點亮安全信念

太魯閣號出軌4周年「事故隧道紀念之光」啟用　家屬：點亮安全信念

抓包尪偷吃人妻　她聯手綠帽男反擊

抓包尪偷吃人妻　她聯手綠帽男反擊

關鍵字：

人妻丈夫出軌鴛鴦浴

讀者迴響

熱門新聞

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

女友陪同上班還發生墜樓意外　陽明海運呼籲員工善用員工心理支持方案

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

Jennie「上半身全光」只遮兩點

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

38歲陸「遊戲實況主」尿毒症過世…網震驚

黑天鵝經理人：美股將崩盤80％

慈妹首吐低潮真相！PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

台灣23：26地牛翻身！台北有感

即／5.6地震沖繩同時搖晃　日本未偵測海嘯

國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

即／台南安平區女子墜樓　身體變形當場死亡

川普關稅核心是台灣　專家：中國侵台後果更慘

陽明海運員工墜樓　公司發3聲明「職場霸凌零容忍」

更多

最夯影音

更多

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面