人妻抓包丈夫出軌「摩鐵甜蜜鴛鴦浴」！女兒翻手機竟成神助攻

▲桃園一名人妻抓包丈夫出軌，到摩鐵抓猴時，發現2人正在洗鴛鴦浴。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名人妻小美（化名）與丈夫阿德（化名）結婚多年，某次偶然間意外發現丈夫出軌，前往摩鐵抓猴時，還抓包丈夫正與小三小琳（化名）洗鴛鴦浴，氣得她將小琳告上法院。桃園地院審理後，判小琳須賠15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與阿德結婚多年，膝下育有一名已成年的女兒。怎料在婚姻存續期間，女兒使用父親的手機時，意外發現父親人的定位位在某間摩鐵，因此趕忙告知母親。

小美得知消息，立即偕同員警，衝往丈夫定位所在的摩鐵抓猴，也確實抓包丈夫與小琳開房約會、洗鴛鴦浴。阿德的婚外情被抓包以後，為了躲避妻子，還試圖直接載小琳離開，不過因為受到阻擋，因此沒能離開。

後續小美的女兒的協助下，發現丈夫的手機裡面藏了大量的私密照片，包含丈夫與小琳牽手、依偎、摟抱、接吻等超越一般男女正常交往的照片。經過再三逼問後，阿德也終於坦承，早已跟小琳發展出婚外情。

小美得知丈夫背叛以後，感到相當崩潰，因此將小琳告上法院，並求償50萬元。對此，小琳則辯稱，2人只是一般關係的友人，當時只是因為阿德工作不順利，於是陪同對方到海邊散心、討論，期間因為海邊的風沙，導致阿德滿身汙泥，她才會陪同到摩鐵沖洗身體，並無做出任何侵害配偶權的行為。

小琳還說，阿德與小美貌合神離，已是不具備實質關係的夫妻，且她擁有完整、幸福的家庭，阿德也常常跟她的丈夫互動、同遊歡唱，她不可能跟其他男子發展出感情關係。

不過，案件經過審理後，桃園地院法官並不採信小琳的說法，審酌雙方的社會地位、經濟狀況等條件，最終判小琳須賠15萬元，全案仍可上訴。