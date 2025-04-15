學在台南放眼全球　沙崙國際高中攜手加拿大OIA啟動雙聯學位合作

▲台南市立沙崙國際高級中等學校，15日與加拿大卓越國際學院（OIA）正式簽署雙聯學位合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南在國際教育推展上邁出重要的一步！全國首創涵蓋幼兒園至高中的K-12公立學校—台南市立沙崙國際高級中等學校，15日與加拿大卓越國際學院（OIA）正式簽署雙聯學位合作備忘錄，自114學年度起，該校學生將有機會在本地完成學業的同時，同步取得加拿大安大略省高中（ OSSD）學位，實現在地就學、全球接軌的學習願景。

簽約儀式由教育局長鄭新輝代表市府出席，加拿大國家教育發展基金會董事長竺育如、卓越國際學院副校長Ryan McAllister、國立政治大學特聘教授郭昭佑等貴賓也一同出席，展現雙方對本次合作的高度重視。另有市立土城高中、大灣高中、南寧高中代表與會，並同步簽署雙聯學位合作意向書，象徵台南市國際課程聯盟啟動，將為台南教育注入更強的國際動能。

市長黃偉哲表示，沙崙國際高中與加拿大卓越國際學院簽署雙聯學位合作，是台南推動教育國際化的重要里程碑。透過本次合作，台南學生在台灣完成學業的同時，也能取得國際認可的學歷，為未來升學與發展拓展更多元進路。市府將持續推動雙語與國際教育，並結合沙崙智慧綠能科學城與南部半導體聚落資源，強化教育與產業接軌，培育具有國際競爭力的新世代人才。

教育局鄭新輝局長表示，沙崙國際高中與OIA合作導入OSSD雙聯學位課程，透過學分抵免與彈性課程安排，讓學生能兼顧國內外學歷規劃。課程設計強調素養導向與自主學習，結合線上教學與語言培力，拓展學生學習的廣度與選擇。教育局將協助學校穩健推動，逐步累積經驗，並擴展至其他有意願發展國際課程的學校，形塑具台南特色的國際教育課程發展模式。

沙崙國際高中籌備處主任黃詞凰表示，雙聯學位課程具有高度修讀彈性，學生最多可抵免24個OSSD學分，僅需額外修習6至7門核心課程，即可取得加拿大高中文憑。課程將以高一銜接、高二修課為規劃主軸，並透過線上課程與彈性學習時段安排，協助學生兼顧原有課程與OSSD修業需求。針對商管類群學生，學校已規劃導入全英授課課程，強化語言與專業同步發展。無論選擇國內升學或申請海外大學，都可透過此課程取得實質競爭優勢。