美財長稱中國投資拉美是「貪婪」　陸外交部嗆：無權品頭論足

▲美國財政部部長貝森特（Scott Bessent）稱，中國在拉美的投資，是貪婪的行動。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國財政部部長貝森特（Scott Bessent）近日表示，中國在特定「全球南方」國家的投資，是「貪婪」的行動。中國外交部發言人林劍15日在舉行例行記者會上，對此駁斥，「中方一貫在相互尊重、平等互利的基礎上，受到了拉方的歡迎。」

據《澎湃新聞》報導，彭博社記者向林劍提問，「美國財長貝森特近日稱，『中方奪走了拉美當地的礦產權，在相關國家的資產負債表上，增加了巨額的債務』，中方對此有何回應？」

▲中國外交部發言人林劍直呼，美國無權對此事品頭論足。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，「中國始終是『全球南方』的重要成員，始終致力於推動『全球南方』的團結振興，中國同各國包括『全球南方』國家進行經貿合作，是基於國際規則和市場規律，本質的特徵是優勢互補、互利共贏，不僅有利於提高發展中國家人民的福祉，也促進了其經濟轉型升級，為各國的繁榮發展和人民生活，帶來了實實在在的好處。」

林劍指出，「我注意到，你提到的美方的官員，是在拉美地區發表了上述言論，中方一貫在相互尊重、平等互利的基礎上，同拉美和加勒比國家開展，各領域的務實合作，有力地促進了，該地區國家的經濟社會發展，受到了拉方的歡迎。」

林劍強調，「美國長期對拉丁美洲霸凌掠奪，讓拉美成為被切開的血管，美方無權對中拉合作品頭論足、指手畫腳。」