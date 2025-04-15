藍罷免團體頻涉連署造假　藍委喊冤：查對的責任應該在中選會

▲國民黨召開「司法雙標，護航民進黨」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

繼台北地檢署偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案後，新北檢調今（15日）也接獲檢舉，指發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，上午約談2名領銜人，目前還在蒐證中，預計會帶回多人偵訊。國民黨組發會主委許宇甄表示，公民團體無法查核錯假連署，查對的責任應該是在中選會，而非公民團體，而且罷藍團體也有很多的不實連署，但司法單位不辦就是不辦！

許宇甄表示，對於街邊連署的連署書資料正確與否，罷團事實上都沒辦法查核，因此查對責任應該是中選會，而不是公民團體；昨天北檢搜索約談台北罷綠團體，今天新北檢又搜索新北罷綠團體，反觀罷免藍委團體的連署也有很多的違法事跡，國民黨團已經到北檢告發，但到現在沒有任何偵查動作，檢調不辦就是不辦，這不是雙標什麼是雙標？

許宇甄痛批，民進黨為了轉移總統府、國安會、外交部以及民進黨內窩藏匪諜的焦點，大規模動用司法，搜索罷綠委的公民團體，以司法干預民主，這跟極權國家有什麼不同？當時國民黨推動《選罷法》，連署時應附上身分證影本，目的就是希望不要罷免時有錯假連署的狀況，但民進黨反對。

許宇甄指出，共諜案嫌疑人被20萬交保，而昨天罷綠委的年輕人，卻遭50萬交保，根本是違反比例原則，讓大家對司法感到失望；她認為，不管現在正在被搜索或未來會被搜索，民進黨就是要製造寒蟬效應，讓罷免綠委的團體或想要去連署的人心生畏懼，國民黨一定會秉持初衷，針對罷免綠委第二階段連署將會更加用力、用心，「絕對力挺正義青年，因為今天不站出來，明天站不起來！連署腳步也不會停，黨中央的律師團將全力協助罷綠團體。」

