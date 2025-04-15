▲達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩，每個3500元「史上最貴」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接母親節到來，達美樂推出史上最貴「帝王蟹愛心火山披薩」，每個要價3500元，全台限量300組，即日起開放預購。此外，全台門市也開賣母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，即日起外帶大披薩半價優惠。

達美樂今日宣布聯名米其林一星餐廳「請客樓」，在母親節開賣史上最貴「御品帝王蟹愛心火山披薩」，40公分的超大尺寸帶來極大的視覺震撼，在巨無霸愛心火山披薩上面，豪邁地擺上整隻帝王蟹，鮮甜蟹肉融入請客樓乾燒醬汁，還可以沾上愛心火山披薩加量的香濃起司，全台限量300組，即日起開放預購，每組附贈專屬切割刀。

▲「帝王蟹愛心火山披薩」外盒不同一般產品，是一個超大的紅色禮盒。（圖／記者黃士原攝）

▲達美樂全台門市推出母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」。（圖／記者黃士原攝）

同時，達美樂全台門市推出母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，選用頂級龍蝦與厚實干貝，搭配愛心火山披薩，濃郁加量起司與高檔海鮮交織出鮮甜海味，即日起外帶大披薩享半價優惠（一個699元）。

另有寵愛媽咪A套餐，一個大「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」加上另一個大披薩，搭配烤雞條15條、蝴蝶酥8塊及大可樂1瓶，特價1369元（原價2561元，54折）。B套餐則是一個大「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」搭配烤雞條15條、蝴蝶酥8塊及大可樂1瓶，特價999元（原價1861元，54折）。

▲拿坡里披薩.炸雞的「買1送4」活動加碼延長至5月1日。（圖／三商餐飲提供）

另外，歡慶一年一度的勞動節，拿坡里披薩.炸雞的「買1送4」活動加碼延長至5月1日，外帶／內用1個小披薩，就送4塊炸雞，等於只要290元（原價550元）就能輕鬆享受人氣組合。三商炸雞則是祭出買山賊炸雞桶、卡啦腿排桶合購優惠價333元（原價675元）。