　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　每個3500元「史上最貴」

▲達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　史上最貴「每個3500元」。（圖／記者黃士原攝）

▲達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩，每個3500元「史上最貴」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接母親節到來，達美樂推出史上最貴「帝王蟹愛心火山披薩」，每個要價3500元，全台限量300組，即日起開放預購。此外，全台門市也開賣母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，即日起外帶大披薩半價優惠。

達美樂今日宣布聯名米其林一星餐廳「請客樓」，在母親節開賣史上最貴「御品帝王蟹愛心火山披薩」，40公分的超大尺寸帶來極大的視覺震撼，在巨無霸愛心火山披薩上面，豪邁地擺上整隻帝王蟹，鮮甜蟹肉融入請客樓乾燒醬汁，還可以沾上愛心火山披薩加量的香濃起司，全台限量300組，即日起開放預購，每組附贈專屬切割刀。

▲達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　史上最貴「每個3500元」。（圖／記者黃士原攝）

▲「帝王蟹愛心火山披薩」外盒不同一般產品，是一個超大的紅色禮盒。（圖／記者黃士原攝）

▲達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　史上最貴「每個3500元」。（圖／記者黃士原攝）

▲達美樂全台門市推出母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」。（圖／記者黃士原攝）

同時，達美樂全台門市推出母親節限定款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，選用頂級龍蝦與厚實干貝，搭配愛心火山披薩，濃郁加量起司與高檔海鮮交織出鮮甜海味，即日起外帶大披薩享半價優惠（一個699元）。

另有寵愛媽咪A套餐，一個大「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」加上另一個大披薩，搭配烤雞條15條、蝴蝶酥8塊及大可樂1瓶，特價1369元（原價2561元，54折）。B套餐則是一個大「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」搭配烤雞條15條、蝴蝶酥8塊及大可樂1瓶，特價999元（原價1861元，54折）。

▲拿坡里披薩.炸雞的「買1送4」活動加碼延長至5月1日。（圖／三商餐飲提供）

▲拿坡里披薩.炸雞的「買1送4」活動加碼延長至5月1日。（圖／三商餐飲提供）

另外，歡慶一年一度的勞動節，拿坡里披薩.炸雞的「買1送4」活動加碼延長至5月1日，外帶／內用1個小披薩，就送4塊炸雞，等於只要290元（原價550元）就能輕鬆享受人氣組合。三商炸雞則是祭出買山賊炸雞桶、卡啦腿排桶合購優惠價333元（原價675元）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普「145%關稅大砲」直轟中國　高盛：恐害2000萬人裁員
前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用：決定擺爛
不捨藍營青年被查！　王鴻薇哭了：民進黨用骯髒方式對付年輕人
快訊／桃園化工廠丙烯酸反應爐起火　濃煙狂竄搶救中
百萬YTR罕見動怒！　開撕前夥伴：沒你之前惡劣
廣末涼子暴走踹傷護理師遭拘留　正式藥檢結果出爐
幫柯文哲宣布參選2028年總統！　李文娟證詞讓檢座大驚
李多慧宣布長居台灣！苦練中文「努力過程全公開」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物嚴選華陀扶元堂「魚油神作」　榮獲最高榮譽Monde Selection特級金獎

達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　每個3500元「史上最貴」

【廣編】不容錯過的左岸新品　與「厚乳拿鐵」來場法式邂「厚」

麥當勞厚鬆餅堡「備貨3倍」！下周三開賣　全台限量230萬個

7-11珍奶、冰茶「買2送2」！超商咖啡買20送20　寄杯優惠一次看

肯德基最新省荷包優惠！蛋撻買1送1、炸雞下殺59折

熊粉筆記！家樂福「Care Bears」旅遊周邊　衛生清潔品買1送1加購

麥當勞「厚鬆餅堡」回歸！業者證實：4月23日上市

美國金牌獎配方！全方位守護行動力的高效解決方案　益節六效精華飲限時優惠只到4／27

全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食新品、燕麥奶優惠一次看

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

東森購物嚴選華陀扶元堂「魚油神作」　榮獲最高榮譽Monde Selection特級金獎

達美樂新推帝王蟹愛心火山披薩　每個3500元「史上最貴」

【廣編】不容錯過的左岸新品　與「厚乳拿鐵」來場法式邂「厚」

麥當勞厚鬆餅堡「備貨3倍」！下周三開賣　全台限量230萬個

7-11珍奶、冰茶「買2送2」！超商咖啡買20送20　寄杯優惠一次看

肯德基最新省荷包優惠！蛋撻買1送1、炸雞下殺59折

熊粉筆記！家樂福「Care Bears」旅遊周邊　衛生清潔品買1送1加購

麥當勞「厚鬆餅堡」回歸！業者證實：4月23日上市

美國金牌獎配方！全方位守護行動力的高效解決方案　益節六效精華飲限時優惠只到4／27

全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食新品、燕麥奶優惠一次看

基隆全中運代表隊授旗出征　謝國樑勉434選手為市爭光

茵聲怒轟「可憐之人必有可恨之處」！突PO 34字心寒文：不會再幫

零壹科技攜手達信台灣、和泰產險　構建資安防護鐵三角

中共每天網攻240萬次　賴清德：訂定國家資安方案設3大目標

味全龍主題日卡司全曝光！ 眾多巨星接力開唱 台北大巨蛋熱力四射

高溫將納入「災害性天氣」！氣象署擬修法　最快年底送政院

川普「145%關稅大砲」直轟中國　高盛：恐害2000萬人被裁員

雲海茶田山嵐盡收眼底！盤點TOP8阿里山景觀餐廳　走進獨特巨石村落

東陽3月寫史上最賺紀錄　將加速美國德州廠擴廠計畫

女網購美容針慘「肉毒桿菌中毒」　食藥署警告違法輸入最重罰1億

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

消費熱門新聞

7-11茶飲買2送2　超商寄杯優惠來了

連韓籍老公都大讚她的技術好

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

麥當勞厚鬆餅堡「備貨3倍」！下周三開賣

全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食鮮食一次看

50嵐隱藏版飲品爆紅！近萬人按讚

美國金牌獎配方！益節六效精華飲限時優惠只到4/27

限今天！超商咖啡「買10送10」

咖啡買1送1、哈根達斯買4送4！超商優惠懶人包

達美樂史上最貴「帝王蟹披薩」

麥當勞APP本周優惠出爐

肯德基最新省荷包優惠！蛋撻買1送1

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

咖啡買1送1、衛生紙買1送1！超商周末優惠

更多熱門

相關新聞

隨意鳥地方內湖店推早午餐吃到飽

隨意鳥地方內湖店推早午餐吃到飽

近年來「吃到飽」風潮持續延燒，越來越多餐廳加入這場美食戰局，「Da Antonio by 隨意鳥地方內湖花市店」3月開始也推出早午餐義式自助吧，手工義大利麵、窯烤披薩、開胃菜通通無限供應，每人699元，4月30日前2人同行第2位再享半價優惠。

肯德基最新省荷包優惠！蛋撻買1送1

肯德基最新省荷包優惠！蛋撻買1送1

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

王品中餐品牌「朝粥幫」結束營業

王品中餐品牌「朝粥幫」結束營業

八方雲集、梁社漢排骨宣布今年凍漲

八方雲集、梁社漢排骨宣布今年凍漲

關鍵字：

美食雲達美樂披薩帝王蟹愛心火山披薩

讀者迴響

熱門新聞

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

白種元新節目「無限期延播」

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面