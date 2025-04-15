酸嘻小瓜「男不男女不女」　四叉貓挖出身分：民眾黨議員落選人

▲嘻小瓜截圖備份。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人嘻小瓜常會透過社群平台與粉絲互動，他13日分享一則短影片，結果沒想到林欣德就回應「男不男、女不女，是什麼碗糕？」因此嘻小瓜也火速截圖備份，並說「你很快要為你這些留言跟我道歉」。稍早網紅四叉貓就發文寫出「台中市北屯區民眾黨議員落選人：林欣德」的相關資料，並說既然林欣德罵嘻小瓜，那他只好舊事重提。

嘻小瓜13日在臉書粉專「嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua」上發布一則短影片，沒想到卻引來林欣德留言「男不男、女不女，是什麼碗糕？」於是嘻小瓜便搜尋了林欣德的照片，並問「原來現在『提名市議員』都這種發言程度的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘻小瓜人氣很高。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸 kuakua）

嘻小瓜也截圖備份林欣德的留言，從圖片可見，林欣德接著又說「沒辦法，我看到你們這種就反胃。」而嘻小瓜則說，「是你剛剛照了鏡子吧？我想你應該不知道年輕人的力量，你很快要為你這些留言跟我道歉」。

稍早網紅四叉貓（劉宇）在臉書發文寫道「台中市北屯區民眾黨議員落選人：林欣德」，並說林欣德過去在東海大學上EMBA班時，交了2頁PTT報告被當掉，後來更自稱被老師霸凌。四叉貓說，因為林欣德14日跑去藝人嘻小瓜的版面罵嘻小瓜「男不男、女不女」，所以他只好舊事重提。

其他網友看到林欣德的留言內容後，也紛紛直呼「你不用這樣侮辱人，顯得自己霸道無理」、「你可以不要看，不用特地來留言」、「您的發言嚇到我了」、「有滑到相關脆文，而且他限動又歧視了一次男生牽手，坐等他會用什麼理由開脫」、「剛去嘻小瓜那邊留言完，回頭就看到貓貓，看來這咖民眾黨的慘了」。