我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

▲前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）。（資料照／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）逝世，我外交部15日表達惋惜哀悼，並指示駐美代表處向其家屬表達我國政府及人民的弔念與誠摯慰問。

外交部表示，阿米塔吉於1983年至1989年間，分別在雷根總統及老布希總統任內擔任國防部主管國際安全事務助理部長，於2001年至2004年間在小布希政府擔任副國務卿，一向堅定支持維護台海和平及台灣民主，是台灣的重要友人，對台美關係及印太安全的貢獻卓著。

外交部指出，阿米塔吉曾多次訪台傳達對台灣的堅定支持，包括2021年參加美方代表團訪台祝賀時任總統蔡英文勝選連任；2024年與前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）共同率領美方特使團出席我國第十六任總統、副總統就職典禮，代表美方跨黨派對賴清德總統及民主台灣人民的祝賀，並強調台灣對全世界是重要的民主聲音，以及美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。

外交部強調，阿米塔吉生前持續關切中國對台軍事威脅與脅迫行徑，曾於中國對台軍演時強調中國越欺負台灣，國際社會就越為台灣發聲。