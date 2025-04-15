號召出門連署「罷免雙吳」　詹為元：展現對辦藍不辦綠的憤怒

▲吳沛憶罷團「憶事無成」召集人劉思吟遭到約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨青年軍「罷吳四騎士」與2位罷免綠委領銜人14日涉嫌偽造連署遭到約談，最終6人分別以20萬至50萬元交保。對此，國民黨台北市議員詹為元今（15日）表示，罷免藍委偽造情事116件，檢調辦了嗎？花蓮罷團極有可能二階偷跑才用錯誤表格連署，檢調辦了嗎？今天如果只辦藍不辦綠，那大家就必須挺身而出，出門連署吧，展現對民進黨政府選擇辦案的憤怒。

詹為元表示，現在就是罷免民進黨立委二階連署的衝刺期，扣除已經進行的天數以及預留的整理作業時間，只有短短的40天。

詹為元喊話，如果大家對於罷免吳思瑤與吳沛憶這幾位領銜人真的關心以及想表達支持，那就請來連署，連署第二階段的罷免書，展現對民進黨政府選擇辦案，辦藍不辦綠的憤怒。

詹為元強調，賴苡任、李孝亮、劉思吟、陳冠安、滿志剛、以及相關幹部的安危，立委羅智強已經率先籌措保釋金了，後續需要的後續支持，議員游淑慧也表達算她一份，相信很多國民黨的同志都有表達類似意願，自己也認為，對的事，一起來！大家會努力保護領銜人跟幹部的狀況，不會讓他們孤軍奮戰。

接著，詹為元質疑，罷免林沛祥委員的偽造情事有116件，請問檢調辦了嗎？罷免傅崐萁委員的錯誤表格事件，極有可能是二階偷跑才會用錯誤表格連署，請問檢調辦了嗎？罷免其他國民黨委員的偽造情事平均也都有數十件，請問檢調辦了嗎？

詹為元認為，今天如果公平對待每一個罷團，那他沒意見。但今天如果只辦藍不辦綠，那大家就必須挺身而出，力挺自己的同志，也要用行動表達支持，大家，出門連署吧！

▼國民黨台北市議員詹為元號召出門連署「罷免雙吳」。（圖／翻攝自Facebook／詹為元）

