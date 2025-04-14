高雄「討錢姊」現蹤殯儀館！要不到300怒打人　反遭安全帽海K

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名何姓女子經常出沒在公眾場所向民眾要錢，開口就是100到300元，討錢不成還經常與人起口角，鬧上新聞版面被封為「討錢姊」。今(14日)討錢姊出現在殯儀館，又向民眾要300塊錢，一名呂姓男子上前調解，討錢姊氣得出拳揍人，呂男也被激怒，隨手抄起安全帽狠K她一頓，兩人雙雙進警局，並怒告對方傷害。

▲高雄傳奇「討錢姊」現蹤殯儀館，向民眾討要300不成，反吃一頓揍。（圖／民眾提供）

事發在14日下午3點多，警方獲報，高雄殯儀館有民眾在外頭打架，警方到場時，雙方已無糾紛，不過有現場民眾錄下當時畫面，只見一名男子與短髮女子互相拉拉扯扯，男子還數度隨手拿起安全帽，往女子頭上猛砸，一旁民眾試圖制止。

警方調查，31歲何姓女子當時在殯儀館外頭，向路過的65歲鄭姓女子討要300元，鄭女拒絕後，何女情緒失控發飆，一旁的55歲呂姓男子見狀，好心上前調解，沒想到何女把情緒發洩在呂男身上，徒手出拳一陣毆打拉扯，呂男不甘示弱，也出拳毆打何女，並用安全帽K她的頭部。

警方事後發現，何姓女子就是人稱的「討錢姊」，身上常常揹著粉紅色包包，曾搭計程車要求司機退還350元，還在台鐵列車上、診所裡向人借錢，並數度在殯儀館向喪家討要現金。

警方表示，何女、呂男都無嚴重外傷，均表示自行就醫，不過兩人都對對方提出傷害告訴，警方依規定受理製作筆錄後，全案依刑法傷害及妨害名譽案偵處，函請高雄地方檢察署偵辦。