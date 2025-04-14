快訊／台灣「最兇殘黑幫」大哥落網！涉多起槍擊恐嚇　300萬交保

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

號稱全台最神秘最兇殘的黑幫－天道盟美鷹會精神領袖王鑫，14日下午搭機從上海飛往桃園國際機場落地後，被刑事局偵一大隊幹員會同國境查緝人員在第二航廈入境空橋處逮捕歸案，並被依違反《組織犯罪防制條例》移送士林地檢署複訊。檢方訊後諭知王男300萬元交保。

▲天道盟美鷹會大哥王鑫繼2021年遭刑事局逮捕後，14日下午再度被捕。（圖／記者黃宥寧攝）

事實上，有天道盟軍火庫、教父級殺手之稱的美鷹會大哥王鑫，30多年來屢被傳與多起槍擊案有關，卻始終神隱為曝光，刑事局在多年蒐證後，懷疑王鑫是立法院廣隆大樓槍擊案、以及基隆市土方利益糾紛等5案的幕後藏鏡人，2021年間大動作拘捕王鑫和同夥共5人，但案件經地檢署調查並不順利，導致王鑫經重保後得以順利脫身。

▲王鑫首度落網時，刑事局還曾出動除暴特勤隊荷槍實彈押解到台北地檢署。（圖／資料照）

此次刑事局歷經年餘監控、再度掌握美鷹會涉嫌共同與四海幫前大哥郝廣民，竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘等人犯下的恐嚇千萬元富商取財案、組織犯罪等多項新事證，報請士林地檢署指揮偵辦後，案件今天收網，王鑫在機場落網後被押解回到刑事局接受警方調查。

