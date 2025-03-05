全國議長盃桌球賽桃園登場　苗栗、彰化兩縣議長是高手

▲苗栗縣議會議長李文斌、彰化縣議會議長謝典林(右四、三)、花蓮縣議會副議長許雪玉(左二)等議會首長都是桌球好手。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

114年全國地方議會議長盃桌球錦標賽，5日起於桃園市體育館開打，為期二天。桃園市議長邱奕勝表示，今年賽事吸引來自全國各地方議會的千名桌球好手參加，其中，苗栗縣議會議長李文斌、彰化縣議會議長謝典林、花蓮縣議會副議長許雪玉等議會首長都是桌球好手，李文斌議長更是議長盃首長組常勝軍。

▲全國議長盃桌球賽在桃園選手之夜。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝議長指出，這次賽事是由桃園市議會主辦，桌球是一項結合速度、技巧與耐力的運動，能鍛鍊反應力、提升心肺功能，適合各個年齡層的愛好者參與。本次比賽的參賽者涵蓋直轄市及各縣市議會現任議員與編制內員工，共計團體賽374人次、個人賽627人次，合計500隊(組)、1001人次參賽，競爭激烈。

▲桃園市議長邱奕勝及下屆主辦縣市的苗栗縣議會議長李文斌開球。（圖／記者楊淑媛攝）

今日賽事進行前夕，全國正、副議長率領各地選手團隊前進桃園，進行選手之夜暨開幕式，現場氣氛熱烈。議長邱奕勝親自迎接包括全國正副議長聯誼會總會長蔣根煌、下一屆主辦方苗栗縣議會議長李文斌等來自全國各地的參賽選手，桃園市副市長蘇俊賓、王明鉅也蒞臨會場，在樂天女孩熱力四射、活力洋溢的表演中，為本屆賽事揭開序幕，點燃了整個比賽的激情與期待。

▲114年全國地方議會議長盃桌球錦標賽，由桃園市議會主辦。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝表示，這項賽事不僅是體育競技的舞台，更是全國地方議會交流的良好平台，透過桌球運動，選手們以球會友，在競技切磋中建立深厚情誼，促進議會間的互動與合作。