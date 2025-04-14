陸女扮《哪吒2》角色　遭誤認「日本女人」瘋狂辱罵！

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州一名女子近日打扮成中國大陸國產動畫電影《哪吒2》的角色「石磯娘娘」上街，沒想到突然遭一名陌生男子辱罵，批評她扮成「日本女人」，甚至還想動手打人，令女子委屈落淚。

根據陸媒報導，女子表示，她是《哪吒2》的粉絲，當天扮成「石磯娘娘」這個角色，前往台江縣秀眉廣場，想幫《哪吒2》宣傳，很多遊客都有認出角色，要求一起合照。

女子提到，就在合照到一半時，突然有一名男子衝了過來，對著她破口大罵，說她扮成「日本女人」，各種言語人身攻擊，還罵了她的家人，甚至還想跳上來打人，幸好被一旁圍觀的人拉開。

▼女子被罵哭，向警方報案。（圖／翻攝微博）



女子哭著說，她當下感到非常害怕、非常無助，一直跟男子解釋自己穿的不是日本服裝，是「石磯娘娘」，但對方都不聽，令她非常委屈。

女子已經在家人的協助下報警，目前正在向網友徵求相關證據。

此事在網路上引起大量關注，許多網友都發聲支持女子，「這男的只是想找理由欺負女性而已！」「自以為很愛國，其實只是沒文化的窩囊廢！」「可悲，連電影都看不起。」「《哪吒2》票房那麼高還有人沒看過？」「沒看過《哪吒2》敢說自己愛國？」

「石磯娘娘」是中國神話中的一位女神，在成為女神之前，她是由石頭修煉成的女妖。在電影《哪吒2》中，石磯娘娘以反派之姿登場，與哪吒大戰，後被哪吒收服。

▼《哪吒2》角色「石磯娘娘」。（圖／翻攝微博）

