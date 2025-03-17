《哪吒2》票房進全球Top5！　陸網嗨：半月可超《鐵達尼號》

記者廖翊慈／綜合報導

中國春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自上映以來，票房持續攀升，並登上中國影史第1名。中國電影票房統計平台燈塔專業版數據17日指出，《哪吒2》全球票房（含預售）已破151億元（人民幣，下同），登上全球票房第5名。

▲《哪吒2》票房衝上全球Top5。（圖／翻攝自燈塔專業版）

綜合陸媒報導，目前，《哪吒2》在全球影史票房榜排名第5，距離第4名全球經典電影《鐵達尼號》的164.23億元，仍有一段距離。繼2月14日在北美上映後，《哪吒2》將於4月4日在日本上映。

《哪吒2》成為中國影史首部破百億的電影，日前已擠下迪士尼熱門動畫片《腦筋急轉彎2》，成為全球動畫片第1名，並躋身全球影史票房榜前10名，也是Top10中，唯一一部中國電影。

《哪吒2》從第6名超越第5名《STAR WARS：原力覺醒》的150.19億元，僅花了一週左右的時間。《STAR WARS：原力覺醒》於2015年上映，是《星際大戰》系列電影的第七部作品。

▲▼《哪吒2》將於4月4日在日本上映。（圖／翻攝自微博）

先前陸媒指出，《哪吒2》的全球票房有超過8成來自中國觀眾，因此不少大陸網友認為，「半個月超過《 鐵達尼號》沒問題」、「吒兒又有新目標了」、「18天後衝進前三吧」、「大家少說都三刷了，衝前三沒問題」。

根據不完全統計，《哪吒2》的票房目前已超越《冰雪奇緣》、《黑豹》、《哈利波特與死神的聖物（下）》、《STAR WARS：最後的絕地武士》、《美國隊長3》、《變形金剛3》、《小小兵3》、《侏儸紀世界》、《腦筋急轉彎2》、《蜘蛛人：無家日》、《玩命關頭8》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《獅子王》、《捍衛戰士2：獨行俠》、《芭比》、《冰雪奇緣2》、《玩命關頭7》、《復仇者聯盟》等片。

貓眼平台先前預計，《哪吒2》的總票房將達到160億元，屆時《哪吒2》將成為全球電影票房榜中排名第5，僅次於《鐵達尼號》的164.23億元。