　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美國娛樂公司宣布改編《哪吒》　陸網傻眼：別來碰中國神話

記者廖翊慈／綜合報導

美國娛樂公司Stars Collective日前在香港國際影視展上宣布，正在根據中國古典名著《西遊記》改編動畫三部曲，分別是《八戒》、《美猴王》、《哪吒》，進而引發大陸觀眾們不滿。不少網友質疑，美國公司無法理解神話寓意，「別來碰中國神話！」

據《極目新聞》報導，當下中國神話故事在全球娛樂領域備受關注，遊戲《黑神話：悟空》自2024年8月發行以來，在全球創下銷量2800萬份、收入12.5億美元的紀錄；今年春節檔的《哪吒2》全球票房超20億美元。

▲《哪吒2》被抓包出現多處字幕錯誤。（圖／翻攝自微博）

▲中國2025年賀歲動畫片《哪吒2》打敗《腦筋急轉彎2》，成為全球票房第一名的動畫片。（圖／翻攝自微博）

《西遊記》作為中國四大名著之一，已被翻譯成40多種語言，被視為「來自東方的《魔戒》」。目前這個動畫項目正處於劇本開發階段，預計2026年開始製作。

據悉，該系列作品當中，《八戒》將是首部作品，講述天蓬元帥跌落凡間的過程，揭示其「無憂無慮背後的忠誠和犧牲」；《美猴王》則以「真假美猴王」為敘事核心，把六耳獼猴作為「鏡像」，見證孫悟空從「齊天大聖」到「鬥戰勝佛」的轉變；《哪吒》探討了「割肉還母、剔骨還父」的悲劇命運，聚焦哪吒身上反叛和救贖的主題。

Stars Collective負責人表示，「我們不僅要改編經典故事，還要徹底改變東方故事的呈現方式，公司計畫打造XR沉浸式觀影體驗，讓觀眾可以親身體驗『大鬧天宮』等場景，並感受金箍棒、風火輪的震動感。」

▲▼哪吒2蜘蛛人無家日。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》至今在北美拿下20億美元的票房。（圖／翻攝自微博）

報導指出，此次海外翻拍非首次，此前日本、韓國都曾拍過《西遊記》的真人影視劇和動畫；1980年代，日本也和上海美術電影製片廠合拍了動畫《西遊記之五件寶貝》；經典日本漫畫《七龍珠》的靈感也是源自《西遊記》；2018年澳洲與紐西蘭聯合製作《新猴王傳奇》影集，登陸串流平台Netflix。

值得注意的是，中國男星黃曉明2021年加入Stars Collective，擔任《戴假髮的人》、《最後的真相》等多部影片製片人。Stars Collective官網顯示，黃曉明、韓三平等仍為該公司的導師製片人，是否將直接參與本次計畫。

▲黃曉明近日為了新電影增肥。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲黃曉明為Stars Collective（星光文化）的導師製片人。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

相關消息引起陸網熱議，「我們也可以拍嘛，羅密歐三打茱麗葉、老人下海」 、「政治正確的話，該不會有黑皮唐僧，三性八戒吧」、「中國神話故事還是要中國人來做才行，外國人根本不懂，而且他們還搞政治正確，到時搞得不倫不類」、「吳承恩：美元燒給我當版權費」、「為什麼不拍他們的希臘神話，故事不是也挺多？中國神話他們不懂內涵，也拍不出那個感覺」、「咱們也可以拍嗎？美國隊長的黑奴、小美人驢、阿凡達智取舊金山、鋼鐵人是怎麼鑄成的、美猴王大戰忽必烈」、「孫悟空單挑復仇者聯盟也不錯啊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好
好市多將執行「入口電子掃卡」
快訊／雲云董座收押　快步走上囚車
快訊／最苦命星巴克！3周2次墜樓摔門口　低調繼續營業
《周處》權樂過世　卡米地宣布全額退票
「最直白翻譯」家寧聲明！　律師神回秒殺：麻煩拿出金流
獨子獲贈父母1800萬　性侵妹妹全沒了
比特犬Lucky免安樂死？　有經驗飼主「有意願領養」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國娛樂公司宣布改編《哪吒》　陸網傻眼：別來碰中國神話

台灣父子遭陸拘留迄今！　海基會陸委會都證實了

恢復軍審是進入「準交戰」？　沈有忠：是要軍人講武德

王毅決定出席中日韓外長會　與岩屋毅主持第六日中日經濟高層對話

國安17條降兩岸交流？　沈有忠：無意封殺緊縮

習近平兩會後首下地方　考察貴州少數民族侗寨

要25歲以下！網傳副教授列「選妃條件」　浙大駁斥：已報警

湖北廢棄礦山接入DeepSeek轉型生態旅遊　AI自動監測秒判108種風險

56歲翁虹站上聯合國組織全英文演說　想對全球女孩們說：相信自己

陸學者：賴清德「國安17條」每條都觸犯《反分裂法》

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

美國娛樂公司宣布改編《哪吒》　陸網傻眼：別來碰中國神話

台灣父子遭陸拘留迄今！　海基會陸委會都證實了

恢復軍審是進入「準交戰」？　沈有忠：是要軍人講武德

王毅決定出席中日韓外長會　與岩屋毅主持第六日中日經濟高層對話

國安17條降兩岸交流？　沈有忠：無意封殺緊縮

習近平兩會後首下地方　考察貴州少數民族侗寨

要25歲以下！網傳副教授列「選妃條件」　浙大駁斥：已報警

湖北廢棄礦山接入DeepSeek轉型生態旅遊　AI自動監測秒判108種風險

56歲翁虹站上聯合國組織全英文演說　想對全球女孩們說：相信自己

陸學者：賴清德「國安17條」每條都觸犯《反分裂法》

國軍持續打造「無人機專責部隊」　114年要完訓3164員

喜歡你≠秒回訊息？12星座「訊息回覆速度大比拼」看誰最虐心！

台灣珍奶制霸世界！　有望為英國帶來2000工作機會

網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

台灣大「次世代電動車服務」首次曝光　看準ＡＩ加速智慧生活應用

視后胡杏兒老公「夜店摟妹」親密照流出！　曾遭諷：世紀軟飯王

「保險蟑螂」12人起訴！牛埔幫老大狠撈400萬　犯罪手法曝

2台灣人「租豪宅煉毒」在馬來西亞被抓　毒品總值近億

富／傅爸爸傳說2，又來了？！

Lulu揪彭佳慧熱唱〈大齡女子〉　怨嘆「真愛遲到很多步欸」

大陸熱門新聞

25歲男瘋健身！每天吃「1物」半年後竟腎虛了

男感冒低燒！打點滴竟變尿毒症　醫師說話了

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

陸軍演「正告賴清德」台灣問題是紅線

共軍今在台海軍演！　陸外交部證實「針對美國」

邱垂正：歌誦中國就不要巴著台灣身分

56歲翁虹站上聯合國組織全英文演說 想對全球女孩們說：相信自己

陸配亞亞不喊統一了　讚台灣健保貼心

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

解放軍殲-15墜毀畫面曝光！炸成一團火球

共軍機艦現蹤　陸委會批「麻煩製造者」

蚊子原地抽搐！陸網傳超有效「滅蚊神曲」

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

更多熱門

相關新聞

全球Top5！《哪吒2》票房超《星際7》

全球Top5！《哪吒2》票房超《星際7》

中國春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）》自上映以來，票房持續攀升，並登上中國影史第1名。中國電影票房統計平台燈塔專業版數據17日指出，《哪吒2》全球票房（含預售）已破151億元（人民幣，下同），登上全球票房第5名。

全球Top6！《哪吒2》票房超《復仇者3》

全球Top6！《哪吒2》票房超《復仇者3》

恐止步Top7？《哪吒2》成首部破20億美元亞洲電影

恐止步Top7？《哪吒2》成首部破20億美元亞洲電影

哪吒2票房達140億人民幣！　港片、日漫、好萊塢與中華文化的交織

哪吒2票房達140億人民幣！　港片、日漫、好萊塢與中華文化的交織

高甜戀愛番衝2024年度動畫

高甜戀愛番衝2024年度動畫

關鍵字：

翻拍中國神話動畫改編StarsCollective哪吒2西遊記豬八戒孫悟空

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面