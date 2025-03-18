美國娛樂公司宣布改編《哪吒》　陸網傻眼：別來碰中國神話

記者廖翊慈／綜合報導

美國娛樂公司Stars Collective日前在香港國際影視展上宣布，正在根據中國古典名著《西遊記》改編動畫三部曲，分別是《八戒》、《美猴王》、《哪吒》，進而引發大陸觀眾們不滿。不少網友質疑，美國公司無法理解神話寓意，「別來碰中國神話！」

據《極目新聞》報導，當下中國神話故事在全球娛樂領域備受關注，遊戲《黑神話：悟空》自2024年8月發行以來，在全球創下銷量2800萬份、收入12.5億美元的紀錄；今年春節檔的《哪吒2》全球票房超20億美元。

▲中國2025年賀歲動畫片《哪吒2》打敗《腦筋急轉彎2》，成為全球票房第一名的動畫片。（圖／翻攝自微博）

《西遊記》作為中國四大名著之一，已被翻譯成40多種語言，被視為「來自東方的《魔戒》」。目前這個動畫項目正處於劇本開發階段，預計2026年開始製作。

據悉，該系列作品當中，《八戒》將是首部作品，講述天蓬元帥跌落凡間的過程，揭示其「無憂無慮背後的忠誠和犧牲」；《美猴王》則以「真假美猴王」為敘事核心，把六耳獼猴作為「鏡像」，見證孫悟空從「齊天大聖」到「鬥戰勝佛」的轉變；《哪吒》探討了「割肉還母、剔骨還父」的悲劇命運，聚焦哪吒身上反叛和救贖的主題。

Stars Collective負責人表示，「我們不僅要改編經典故事，還要徹底改變東方故事的呈現方式，公司計畫打造XR沉浸式觀影體驗，讓觀眾可以親身體驗『大鬧天宮』等場景，並感受金箍棒、風火輪的震動感。」

▲《哪吒2》至今在北美拿下20億美元的票房。（圖／翻攝自微博）

報導指出，此次海外翻拍非首次，此前日本、韓國都曾拍過《西遊記》的真人影視劇和動畫；1980年代，日本也和上海美術電影製片廠合拍了動畫《西遊記之五件寶貝》；經典日本漫畫《七龍珠》的靈感也是源自《西遊記》；2018年澳洲與紐西蘭聯合製作《新猴王傳奇》影集，登陸串流平台Netflix。

值得注意的是，中國男星黃曉明2021年加入Stars Collective，擔任《戴假髮的人》、《最後的真相》等多部影片製片人。Stars Collective官網顯示，黃曉明、韓三平等仍為該公司的導師製片人，是否將直接參與本次計畫。

▲黃曉明為Stars Collective（星光文化）的導師製片人。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

相關消息引起陸網熱議，「我們也可以拍嘛，羅密歐三打茱麗葉、老人下海」 、「政治正確的話，該不會有黑皮唐僧，三性八戒吧」、「中國神話故事還是要中國人來做才行，外國人根本不懂，而且他們還搞政治正確，到時搞得不倫不類」、「吳承恩：美元燒給我當版權費」、「為什麼不拍他們的希臘神話，故事不是也挺多？中國神話他們不懂內涵，也拍不出那個感覺」、「咱們也可以拍嗎？美國隊長的黑奴、小美人驢、阿凡達智取舊金山、鋼鐵人是怎麼鑄成的、美猴王大戰忽必烈」、「孫悟空單挑復仇者聯盟也不錯啊」。