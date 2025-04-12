快訊／5人遭聲押服務處「幾乎團滅」　林岱樺：尊重司法不評論

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌貪汙，檢方9日傳訊後，11日再度發動搜索，並帶回服務處主任周忠信、林弘文以及3名助理等5人，複訊後5人均遭依貪污罪聲押，林岱樺服務團隊幾乎「團滅」。林岱樺今(12日)下午帶著笑容照常出席「守護高雄！挺台灣、顧未來」宣講會，在活動結束後，她接受聯訪僅表示，「遵守檢察官的諭知，完全不對任何案情表達意見，謝謝關心」。

▲林岱樺出席宣講會。（圖／記者賴文萱攝）

檢調偵辦林岱樺助理費案，2月底發動搜索約談林岱樺，9日又進行傳訊，結束後雖未做出強制處分，但昨(11日)又再次發動搜索，並帶回林園區服務處主任周忠信、大寮區服務處主任林弘文，以及孟姓、陳姓、連姓3名助理共5人，同時搜索5人辦公室及住家，複訊後檢方認定涉犯貪污治罪條例，且有串、滅證之虞，深夜向法院聲押。

對於整個服務團隊幾乎團滅，林岱樺似乎完全不受影響，稍早照常出席「守護高雄！挺台灣、顧未來」宣講會，她一露面便露出燦笑，現場主持人還邀請支持者對她高喊加油，另外有支持者更上前送暖擁抱，替她加油打氣，林岱樺看上去心情相當不錯。

不過，在林岱樺出席活動時，高雄地院也正在召開羈押庭逐一訊問5被告，目前結果陳姓、孟姓助理5萬交保、服務處主任周忠信羈押禁見，其餘還在進行中。林岱樺在活動後接受聯訪時強調，她遵守檢察官的諭知，完全不對任何案情表達意見，謝謝大家對她的關心。

▲林岱樺接受媒體聯訪。（圖／記者賴文萱攝）

接著林岱樺重申，她今天主張非常清楚，希望在賴總統、卓院長的領導之下，全高雄市民來支持政府的政策，對於中央朝小野大這樣的窘境，希望大家在大罷免啟動當中，高雄人都打一通電話給在外縣市工作的親友，來支持賴總統及卓院長。

服務處則發聲明表示，「針對目前的司法相關事宜，尊重司法偵查不公開原則」。