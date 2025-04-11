陸配看護來台30年「早放棄大陸國籍」卻常被針對：來自中國就該死

▲談到除籍證明，看護語帶無奈。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

移民署近日向上萬名已取得台灣身分的陸配發出通知，限期3個月內繳交「喪失原籍證明」，否則將被註銷台灣身分。胸腔內科醫師蘇一峰表示，很多陸配早就取得台灣身分證，放棄大陸國籍，卻常常因政治操作針對，並大讚醫院有位陸配看護大姐，來台30年，對病人非常用心，「她們只想好好工作，安心過日子。」

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文，有位來自大陸的看護大姐，在台灣工作30年了，一向認真照顧病房的病人，並早已放棄中國國籍，取得台灣身分證。

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對於政府的政策，看護大姐語帶無奈表示，其實不敢發表意見，怕被放大針對，只想好好工作，安心過日子，「台灣現在的氣氛很可怕，好像來自中國就很該死」，感覺自己像是失根的浮萍。

蘇一峰指出，在網路上叫囂的陸配只是極少數，卻仍常因政治因素被炒作，「其實更多幾十萬人拿到身分證的中配，是像這位大姐一樣認真工作愛惜台灣的身分證，她們也沒有中國身分證可以回去了。」蘇一峰透露，醫院的醫護人員都知道，這群陸配看護照顧病人都是一等一用心，甚至優於其他看護。

據了解，陸委會發言人梁文傑在例行記者會上表示，自從2004年修正《兩岸條例》9條之1，建立單一身分制度後，已明確規定，台灣人民不論先來後到、取得台灣身分多久，都不能同時擁有對岸的身分，「如果有就必須擇一，你選擇台灣，就要提供已經註銷對岸身分的證明文件。」