　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸配看護來台30年「早放棄大陸國籍」卻常被針對：來自中國就該死

▲▼老人,年長者,照護,長輩,高齡,長照,晚年。（圖／記者周宸亘攝）

▲談到除籍證明，看護語帶無奈。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

移民署近日向上萬名已取得台灣身分的陸配發出通知，限期3個月內繳交「喪失原籍證明」，否則將被註銷台灣身分。胸腔內科醫師蘇一峰表示，很多陸配早就取得台灣身分證，放棄大陸國籍，卻常常因政治操作針對，並大讚醫院有位陸配看護大姐，來台30年，對病人非常用心，「她們只想好好工作，安心過日子。」

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文，有位來自大陸的看護大姐，在台灣工作30年了，一向認真照顧病房的病人，並早已放棄中國國籍，取得台灣身分證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於政府的政策，看護大姐語帶無奈表示，其實不敢發表意見，怕被放大針對，只想好好工作，安心過日子，「台灣現在的氣氛很可怕，好像來自中國就很該死」，感覺自己像是失根的浮萍。

蘇一峰指出，在網路上叫囂的陸配只是極少數，卻仍常因政治因素被炒作，「其實更多幾十萬人拿到身分證的中配，是像這位大姐一樣認真工作愛惜台灣的身分證，她們也沒有中國身分證可以回去了。」蘇一峰透露，醫院的醫護人員都知道，這群陸配看護照顧病人都是一等一用心，甚至優於其他看護。

據了解，陸委會發言人梁文傑在例行記者會上表示，自從2004年修正《兩岸條例》9條之1，建立單一身分制度後，已明確規定，台灣人民不論先來後到、取得台灣身分多久，都不能同時擁有對岸的身分，「如果有就必須擇一，你選擇台灣，就要提供已經註銷對岸身分的證明文件。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中29歲男陳屍車內　身體已僵硬
墜機瞬間曝光！西門子分區執行長一家5口罹難
加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館
台股黑翻紅急拉900點！　分析師：17306不破可視為止跌
柯文哲不起訴！　潘俊霖控盜照結果出爐
全球股票資金大逃難　四分之三流出陸股
低頭走路遭輾斃！　恐怖瞬間曝
故意下錨！貨輪「Z字型移動」勾斷中華電信海纜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

「不玩抖音」竟遭同學霸凌！　國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

罷免文宣「被校方撕除」　中山大學校長回應了

股價下跌想加碼！「結果手上沒錢」他好嘔　網觀望：現在太亂了

入職1行業9個月「憋尿又高壓」她想逃　同行也嘆：常要打黑工

戀愛腦、暈船仔可能是「愛情成癮」！心理師分析6大特徵和陷阱

下波鋒面「明晚到周日晨雨最猛」　北台灣氣溫跳水降8度

【廣編】日本健康趨勢「腸活」　你其實也正在進行

觀光署辦「觀光產業關鍵人才培訓」即起報名　限額甄選60名

陸配看護來台30年「早放棄大陸國籍」卻常被針對：來自中國就該死

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

「不玩抖音」竟遭同學霸凌！　國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

罷免文宣「被校方撕除」　中山大學校長回應了

股價下跌想加碼！「結果手上沒錢」他好嘔　網觀望：現在太亂了

入職1行業9個月「憋尿又高壓」她想逃　同行也嘆：常要打黑工

戀愛腦、暈船仔可能是「愛情成癮」！心理師分析6大特徵和陷阱

下波鋒面「明晚到周日晨雨最猛」　北台灣氣溫跳水降8度

【廣編】日本健康趨勢「腸活」　你其實也正在進行

觀光署辦「觀光產業關鍵人才培訓」即起報名　限額甄選60名

陸配看護來台30年「早放棄大陸國籍」卻常被針對：來自中國就該死

美對陸加徵145%關稅　陸委會：在陸中小型台商困難會很大

股價跌「會賣or加碼？」　網指出1關鍵：有砍的理由嗎

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

川普關稅瞄準中國「洗產地」　綠籲國民黨撤回《離島建設條例》

手搖飲最新「消暑優惠」懶人包！免費加料、買1送1都有

快訊／台中29歲男陳屍車內「身體已僵硬」　警急通知家屬

ITZY隊長Yeji遊巴黎美照曝光！曬Roger Vivier草編包、厚底涼鞋夏日穿搭

向前一小步文明一大步！　吳彥祖微博貼「小便斗」諷川普關稅

哈利王子突訪烏克蘭！　低調赴醫院探視戰爭傷患

「不玩抖音」竟遭同學霸凌！　國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

生活熱門新聞

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

思樂冰「回歸買氣」不如預期　一票人曝主因：回不去了

好天氣僅1天！　今越晚越濕週末變涼

剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」

明晚鋒面雷雨通過　下週「晴熱如夏」飆到35℃

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

遭控惡意解約！Q Burger曬調查證據：明顯違約

台鐵進出站「全面掃QR Code」狀況多　旅客卡閘門擠成一團

管中閔愛店　50年燒餅店下月底暫熄燈

歌詩達郵輪故障「3千台人困那霸」　補償曝

陸配子女從小在台：去哪補證明？

獨／新光三越拚9月「10樓以下」重新開幕　

小巨蛋傳霸凌！　滑冰教練網路攻擊同行

超怕又崩盤！股民急了「該注意什麼」　網曝1作法

更多熱門

相關新聞

上萬陸配沒交除籍證明　4類人可走替代方案

上萬陸配沒交除籍證明　4類人可走替代方案

移民署近日向上萬名已取得台灣身分的陸配發出通知，限期3個月內繳交「喪失原籍證明」，否則將被註銷台灣身分，引起許多陸配的反彈。陸委會得知有部分陸配返陸有困難後，承諾提供協助，並於10日提出替代方案，開放赴陸有人身安全疑慮、因重大傷病行動不便等4種狀況的陸配，可透過具結的方式替代繳交「喪失原籍證明」。

游智彬現身「投案」　移民署證實他在「名單內」

游智彬現身「投案」　移民署證實他在「名單內」

限陸配3個月內繳除戶證明　陳玉珍：民進黨下一步是要交黨證？

限陸配3個月內繳除戶證明　陳玉珍：民進黨下一步是要交黨證？

陸配議員被解職控淪「台版亞細亞孤兒」！

陸配議員被解職控淪「台版亞細亞孤兒」！

陸配子女從小在台：去哪補證明？

陸配子女從小在台：去哪補證明？

關鍵字：

陸配台灣身分證政府政策照顧品質胸腔内科

讀者迴響

熱門新聞

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票！

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

許芷瑜遭列外逃通緝犯！檢舉可獲獎金

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

IDF戰機夜間訓練爆意外！國防部回應

美課徵中國145%關稅　川普：雙方終達協議

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面