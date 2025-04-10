「2025新北國際街舞大賽」熱血開戰！總獎金45萬、前三名直通韓國CIDC國際賽

▲「2025新北國際街舞大賽」總獎金45萬，前三名直飛韓國參賽。

圖、文／新北青年局提供

台灣街舞圈萬眾注目之暑期年度盛事「2025新北國際街舞大賽」正式開打！今（4/10）日由新北市副市長劉和然揭開序幕，賽事祭出45萬元獎金，更加碼「不限舞風一對一」前三名直通韓國天安街舞錦標賽CIDC（Cheonan International Street Dance Championship）國際賽，與世界級街舞高手正面對決。賽事涵蓋「青少年組排舞賽」、「霹靂舞一對一」、「不限舞風一對一」三大競賽組別，即日起開放報名，8月2日、3日鎖定新北市板橋體育館，一起見證街舞界的最強對決！除了比賽，今年首度推出為期兩天的「街舞職涯推廣分享營隊」，協助青年將熱情轉為職涯！

副市長劉和然表示，今年新北市政府加碼賽事獎金，不論是參加團體或是個人項目，只要入圍預賽就有獎金。此外，「不限舞風一對一」項目的冠、亞、季軍皆可獲得前往韓國街舞賽事CIDC之種子選手資格。今年賽事主題「My Stage, My Rule」，讓舞者用自己的節奏詮釋獨特風格，盡情展現街舞精神。記者會現場邀請去年冠軍隊伍「HRC Beast Shadow」開場表演，為年度盛會揭開序幕。

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新北市青年局長邱兆梅補充說明，除了舉辦大型賽事，青年局邀請專業街舞老師及業界專家，並與黎明技術學院合作，將於7月推出為期兩天的「街舞職涯推廣分享營隊」，內容涵蓋表演創業與斜槓發展、國際賽事參與及國內外演出經驗分享，有興趣民眾可到新北市青年局官網報名。另外，新北市文化局於6月27日開始將於府中地區推出暑期限定3個月的「街頭學校」提供青年多元學習機會，內容涵蓋饒舌、塗鴉、街舞與街頭藝術，進一步活絡街頭文化發展。