拒讓伊朗擁核　美防長：伊朗若試圖發展核武　美國可能會開戰

▲赫格塞斯警告，伊朗若試圖發展核武，美國可能會開戰。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）警告，若伊朗試圖發展核武，美國不排除採取軍事行動。目前，美國與伊朗正在進行高層級的直接會談。美國總統川普強調，若談判破裂，將採取一切手段阻止伊朗擁核；但伊朗在區域與國內面臨壓力，令其談判立場顯得脆弱。

據《每日郵報》報導，赫格塞斯12日接受福斯新聞採訪時，重申川普對「伊朗不得擁核」的立場絕不動搖，強調若美伊無法透過談判和平解決相關問題，那美方將出動美軍，以確保伊朗永遠無法擁有核武。赫格塞斯進一步補充，美方此前對「青年運動」（Houthis，又譯胡塞武裝）的打擊已反映出美國有能力在必要時對伊朗採取軍事行動。

川普日前透露，美國正與伊朗進行最高層級的直接對話。當時，他表示希望伊朗成為「美好、偉大、快樂的國家」，但重申「他們不能擁有核武器」。儘管如此，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）卻對談判態度冷淡，認為在威脅下的談判「是無效的」。

近來，以色列多次對伊朗代理人真主黨與其支持的武裝勢力哈瑪斯進行打擊，導致伊朗在中東的勢力被削弱。與此同時，美軍也對葉門「青年運動」發動空襲，加劇伊朗的區域壓力；敘利亞總統阿薩德遭推翻更使德黑蘭失去重要盟友。

除了外交壓力外，伊朗領導人在國內也面臨多重難題。受多年來的國際制裁影響，如今伊朗的經濟飽受衝擊。本周，美國財政部再度宣布制裁伊朗多個涉及核武的實體與個人。據2015年的核協議，伊朗本應限制濃縮鈾儲量，但川普上任後退出協議，導致伊朗濃縮至60%的鈾，距離製造核武僅一步之遙。外媒披露，川普此舉部分出於對前總統歐巴馬政策的不滿。