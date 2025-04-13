想花3千買跑鞋！男友喊「就是割韭菜」　內行搖頭：肉眼就看出不同

▲不是每雙鞋子都適合跑步。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

不同品牌、不同功能的鞋子當然有不一樣的價格，不過近日則有網友透露，她本來看上一雙專業的跑鞋，沒想到男友卻覺得鞋子能跑就好了，而這番話便讓她不禁思索，花3000多元買一雙跑鞋真的值得嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「跑鞋是不是智商稅啊」為標題發文，提到她最近看上一雙專業跑鞋，不過男友得知後卻告訴她，其實鞋子能跑就好了，現在品牌搞這麼多分類根本就是「割韭菜」。

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原PO透露，她當初看上那雙鞋，是考量到自己的腳型，加上想找透氣一點的鞋款，不過聽了男友的話之後，又頓時無法反駁，於是不禁思考著，花3000多元買一雙鞋子，真的值得嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果你今天是選手，我會說不是；如果只是跑身體健康的，我會說是」、「如果只是偶爾跑跑幾分鐘可能沒差，但如果你是跑爆發或是中長距離就有差」、「到時候腳痛的是你又不是你男友，叫他管這麼多」、「你男友跑步應該很慢對吧」、「你可以叫你男友穿低幫帆布鞋打籃球」。

也有網友認為，還是有必要買適合的鞋子，「鞋子分那麼多類是有原因的，穿不對的鞋子做不對的運動是會有傷害的」、「我覺得不是，每雙專業跑鞋都有它的用途」、「跑鞋怎麼可能是智商稅，用肉眼看就能看出跑鞋跟一般鞋樣子不同」、「工欲善其事，必先利其器。想跑得久就去買一雙適合自己的跑鞋吧」。