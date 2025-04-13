徵助理被當備胎！心理師暴走嗆「會用人脈封殺你」　神隱2天道歉了

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徵助理被當備胎！心理師李介文暴走嗆「會用人脈封殺你」　神隱2天道歉了

▲心理師李介文面試事件引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／李介文臨床心理師）

▲心理師李介文面試事件引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／李介文臨床心理師）

記者閔文昱／綜合報導

臨床心理師李介文近日社群平台發文表示，在面試並錄取一位助理後，對方卻回覆仍在等其他公司的面試結果，他因為不滿被當「備胎」，要求對方2小時內回覆，否則不予錄用，更撂下狠話「以後不要讓我遇到，我會動用我所有人脈封殺你！」貼文一出瞬間引發爭議。對此，李介文今（13日）也二度發文道歉了。

回顧事件，李介文11日在臉書粉專貼文透露，該名求職者面試時表現出對工作的高度熱忱，卻在接獲錄取通知後要求多幾天時間做決定，並表示仍在等待另一間公司的面試結果，希望能延後回覆是否到職。他因為不滿自己被當成「備胎」，於是只給對方2小時考慮，要求在晚上6點前回覆。

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然而，到了晚間8點半，李介文仍遲遲未收到回覆，一氣之下直接開嗆，「以後不要讓我遇到，我會動用我所有人脈封殺你」，並稱對方「不值得我的善良」。言論在社群曝光後，馬上遭網友炎上。

面對爭議，李介文一度神隱、刪除貼文並關閉粉專，直到13日才在粉專發出2篇道歉聲明。他坦言自己在情緒激動下使用了不當的語言，特別是「動用所有人脈封殺你」這句話非常不妥，不是一位職場工作者該有的風度，更不是一位心理師該有的表達方式，但他也強調，這句話完全是氣話，自己並沒有公布任何應徵者的個人資訊，也沒有實際進行封殺。

李介文在道歉聲明中提到，他將採取多項措施來反思和改進，包括「未來與面試者討論時更加明確，並把選擇權交給對方」、「會記錄此事件作為專業反思的案例，並在未來的課程或演講中誠實分享，提醒大家在權力位置上可能失言的風險」、「未來一周內寫一篇文章，反省這次事件的影響，並希望能夠作為其他人的借鏡」。

李介文表示，自己已經主動向督導求助，並暫停個人相關業務，這不是因為被罵，而是他意識到自己在這個狀態下可能會再次傷害他人，希望通過這段時間的反思和學習，能夠更加尊重人，不再用高位的傲慢對待他人。

不過，儘管李介文已出面致歉，許多網友仍不領情，紛紛痛批「這種態度難怪你是人家的備胎」、「要不要先歇業放過兒童，你本身可能比那些兒童更需要接受治療，先去看醫生吧」、「建議求職者提告恐嚇罪」、「我ㄧ直以為心理醫師情商都很高⋯對不起我誤解了」、「自己一個不小心封殺自己」、「建議你先去治療」。

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