　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戀愛腦、暈船仔可能是「愛情成癮」！心理師分析6大特徵和陷阱

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲急脫單、怕寂寞、依賴另一半，很可能是「愛情成癮」。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

急脫單、怕寂寞、依賴另一半，很可能是「愛情成癮」，雖能獲得一時滿足，長期卻會導致傷害、負面影響。心理師楊雅筑提醒，成癮有幾個特徵與陷阱，但不想將這視為一種問題、一種疾病，而是希望能用較宏觀的角度來整理脈絡，探索渴求的背後，不安、恐懼是什麼，才能貼近自己，進而找回自己的需求和價值。

楊雅筑提到，有的人急於脫單，是因為「不用去面對孤單感」，無論男女都可能發生。一名女子亞秤在社群平台上非常活躍，精心打扮的穿著、精采的社交聚會、對事業充滿想法，但只要當身邊的人傳來戀愛、結婚、懷孕的消息，總讓她感到莫名焦慮和孤單，好像一定要有對象，才能證明自己是「夠好的」、「沒有問題的」，就不用一直去面對那種格格不入的孤單感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有「容易暈船」的體質，稍微接受一點善意，就輕易陷入愛河。一名男子家華一直很渴望一段親密的感情，每當有人對他釋出善意，也許只是同事打招呼時對他露出燦爛的笑容，或工作中幫了一個小小的忙，都會讓他小鹿亂撞，不經意開始注意起對方的一舉一動，甚至開始早午晚都傳訊息、準備驚喜；但現實往往不如預期，總讓對方覺得喘不過氣，開始逃避或冷處理。

楊雅筑分享，愛情成癮（Love Addiction）的概念大約出現於1975年，然而定義與範圍至今仍未有明確定論，在歐美雜誌、書籍、學術研究或許可見「love addiction」（愛情成癮）一詞，但在醫學診斷中，並非像藥癮、酒癮等物質相關及成癮障礙症（Substance-Related and Addictive Disorder）等已有明確的診斷標準。
 
她在書中寫的「愛情成癮」，嘗試描述的是一種心理狀態，有可能來自於社會結構體制，不斷製造對「單身」的標籤、汙名、恐懼與焦慮，讓身處於父權社會的我們，感覺似乎有對象才是對的、正常的。

還有可能在過去原生家庭的經驗裡，未獲得足夠的照顧與滋養，轉而過度渴望、依賴感情關係，或甚至為了獲得這些愛情關係，犧牲自己的需求和價值。這樣的反應可能來自於內心的不安、恐懼，或是過去經驗裡曾經受的傷，都可能陷入不斷追求愛情，卻得不到快樂的狀態。
 
她表示，書中不想將「愛情成癮」傾向視為一種問題，或一種疾病，而是希望能用較宏觀的角度，整理愛情成癮傾向的脈絡與經驗，能不能騰出多一點空間，試著探索這些依賴與渴求的背後，那些不安、害怕與恐懼是什麼，這樣才有機會能夠幫助自己、更加貼近自己，進而找回自己的需求和價值。

▲▼《愛情成癮：打破單身焦慮、容易暈船與極端依賴，解放想用愛情證明自我的你！》（圖／商周出版）

▲心理師楊雅筑寫《愛情成癮》，探索依賴與渴求背後的恐懼。（圖／商周出版）

楊雅筑認為，「不要讓過去的傷定義我們，我們可以選擇如何回應，決定要如何與傷共存、繼續走下去」。《愛情成癮：打破單身焦慮、容易暈船與極端依賴，解放想用愛情證明自我的你》由商周出版，陪讀者覺察與療傷，找回真正健康與有界線的關係。

●愛情成癮的６大特徵與陷阱

1.極度害怕被拋棄，無法忍受一個人
無論對方是否真的要離開，心中總有分手焦慮，害怕孤單，強烈渴望有人陪伴。

2.過度投入、迅速暈船
對方一點點好感就會引發強烈情緒反應，過早幻想未來、陷入一廂情願的關係。

3.關係不對等，常常卑微討好
為了留住對方，會犧牲自己的原則與需求，做過度付出或討好行為。

4.無法停止想著對方，情緒綁定嚴重
一天到晚等訊息、滑對方社群，對方的情緒與行為會直接影響自己心情。

5.伴侶成為唯一的價值來源
相信「只有被他／她愛著，才是有價值的自己」，把自我價值綁在他人身上。

6.即使不快樂，也無法離開這段關係
容易陷入曖昧、PUA、情緒勒索等不健康關係，明知有問題卻總說服自己留下來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中29歲男陳屍車內　身體已僵硬
墜機瞬間曝光！西門子分區執行長一家5口罹難
加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館
台股黑翻紅急拉900點！　分析師：17306不破可視為止跌
柯文哲不起訴！　潘俊霖控盜照結果出爐
全球股票資金大逃難　四分之三流出陸股
低頭走路遭輾斃！　恐怖瞬間曝
故意下錨！貨輪「Z字型移動」勾斷中華電信海纜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

「不玩抖音」竟遭同學霸凌！　國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

罷免文宣「被校方撕除」　中山大學校長回應了

股價下跌想加碼！「結果手上沒錢」他好嘔　網觀望：現在太亂了

入職1行業9個月「憋尿又高壓」她想逃　同行也嘆：常要打黑工

戀愛腦、暈船仔可能是「愛情成癮」！心理師分析6大特徵和陷阱

下波鋒面「明晚到周日晨雨最猛」　北台灣氣溫跳水降8度

【廣編】日本健康趨勢「腸活」　你其實也正在進行

觀光署辦「觀光產業關鍵人才培訓」即起報名　限額甄選60名

陸配看護來台30年「早放棄大陸國籍」卻常被針對：來自中國就該死

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

「不玩抖音」竟遭同學霸凌！　國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

罷免文宣「被校方撕除」　中山大學校長回應了

股價下跌想加碼！「結果手上沒錢」他好嘔　網觀望：現在太亂了

入職1行業9個月「憋尿又高壓」她想逃　同行也嘆：常要打黑工

戀愛腦、暈船仔可能是「愛情成癮」！心理師分析6大特徵和陷阱

下波鋒面「明晚到周日晨雨最猛」　北台灣氣溫跳水降8度

【廣編】日本健康趨勢「腸活」　你其實也正在進行

觀光署辦「觀光產業關鍵人才培訓」即起報名　限額甄選60名

陸配看護來台30年「早放棄大陸國籍」卻常被針對：來自中國就該死

美對陸加徵145%關稅　陸委會：在陸中小型台商困難會很大

股價跌「會賣or加碼？」　網指出1關鍵：有砍的理由嗎

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

川普關稅瞄準中國「洗產地」　綠籲國民黨撤回《離島建設條例》

手搖飲最新「消暑優惠」懶人包！免費加料、買1送1都有

快訊／台中29歲男陳屍車內「身體已僵硬」　警急通知家屬

ITZY隊長Yeji遊巴黎美照曝光！曬Roger Vivier草編包、厚底涼鞋夏日穿搭

向前一小步文明一大步！　吳彥祖微博貼「小便斗」諷川普關稅

哈利王子突訪烏克蘭！　低調赴醫院探視戰爭傷患

「不玩抖音」竟遭同學霸凌！　國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

生活熱門新聞

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

思樂冰「回歸買氣」不如預期　一票人曝主因：回不去了

好天氣僅1天！　今越晚越濕週末變涼

剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」

明晚鋒面雷雨通過　下週「晴熱如夏」飆到35℃

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

遭控惡意解約！Q Burger曬調查證據：明顯違約

台鐵進出站「全面掃QR Code」狀況多　旅客卡閘門擠成一團

管中閔愛店　50年燒餅店下月底暫熄燈

歌詩達郵輪故障「3千台人困那霸」　補償曝

陸配子女從小在台：去哪補證明？

獨／新光三越拚9月「10樓以下」重新開幕　

小巨蛋傳霸凌！　滑冰教練網路攻擊同行

超怕又崩盤！股民急了「該注意什麼」　網曝1作法

更多熱門

相關新聞

趙駿亞至少打過5任女友　恐怖情人失控有前奏

趙駿亞至少打過5任女友　恐怖情人失控有前奏

用ChatGPT取代心理諮商　AI心理師真的懂你嗎？

用ChatGPT取代心理諮商　AI心理師真的懂你嗎？

錫蘭揭心靈課程　負責人是「張老師」心理師

錫蘭揭心靈課程　負責人是「張老師」心理師

S媽心痛發聲「心破了一個洞」

S媽心痛發聲「心破了一個洞」

情侶交往爆「7年之癢」關鍵原因

情侶交往爆「7年之癢」關鍵原因

關鍵字：

愛情成癮心理師

讀者迴響

熱門新聞

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票！

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

許芷瑜遭列外逃通緝犯！檢舉可獲獎金

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

IDF戰機夜間訓練爆意外！國防部回應

美課徵中國145%關稅　川普：雙方終達協議

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面