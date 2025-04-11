戀愛腦、暈船仔可能是「愛情成癮」！心理師分析6大特徵和陷阱

▲急脫單、怕寂寞、依賴另一半，很可能是「愛情成癮」。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

急脫單、怕寂寞、依賴另一半，很可能是「愛情成癮」，雖能獲得一時滿足，長期卻會導致傷害、負面影響。心理師楊雅筑提醒，成癮有幾個特徵與陷阱，但不想將這視為一種問題、一種疾病，而是希望能用較宏觀的角度來整理脈絡，探索渴求的背後，不安、恐懼是什麼，才能貼近自己，進而找回自己的需求和價值。

楊雅筑提到，有的人急於脫單，是因為「不用去面對孤單感」，無論男女都可能發生。一名女子亞秤在社群平台上非常活躍，精心打扮的穿著、精采的社交聚會、對事業充滿想法，但只要當身邊的人傳來戀愛、結婚、懷孕的消息，總讓她感到莫名焦慮和孤單，好像一定要有對象，才能證明自己是「夠好的」、「沒有問題的」，就不用一直去面對那種格格不入的孤單感。

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還有「容易暈船」的體質，稍微接受一點善意，就輕易陷入愛河。一名男子家華一直很渴望一段親密的感情，每當有人對他釋出善意，也許只是同事打招呼時對他露出燦爛的笑容，或工作中幫了一個小小的忙，都會讓他小鹿亂撞，不經意開始注意起對方的一舉一動，甚至開始早午晚都傳訊息、準備驚喜；但現實往往不如預期，總讓對方覺得喘不過氣，開始逃避或冷處理。

楊雅筑分享，愛情成癮（Love Addiction）的概念大約出現於1975年，然而定義與範圍至今仍未有明確定論，在歐美雜誌、書籍、學術研究或許可見「love addiction」（愛情成癮）一詞，但在醫學診斷中，並非像藥癮、酒癮等物質相關及成癮障礙症（Substance-Related and Addictive Disorder）等已有明確的診斷標準。



她在書中寫的「愛情成癮」，嘗試描述的是一種心理狀態，有可能來自於社會結構體制，不斷製造對「單身」的標籤、汙名、恐懼與焦慮，讓身處於父權社會的我們，感覺似乎有對象才是對的、正常的。

還有可能在過去原生家庭的經驗裡，未獲得足夠的照顧與滋養，轉而過度渴望、依賴感情關係，或甚至為了獲得這些愛情關係，犧牲自己的需求和價值。這樣的反應可能來自於內心的不安、恐懼，或是過去經驗裡曾經受的傷，都可能陷入不斷追求愛情，卻得不到快樂的狀態。



她表示，書中不想將「愛情成癮」傾向視為一種問題，或一種疾病，而是希望能用較宏觀的角度，整理愛情成癮傾向的脈絡與經驗，能不能騰出多一點空間，試著探索這些依賴與渴求的背後，那些不安、害怕與恐懼是什麼，這樣才有機會能夠幫助自己、更加貼近自己，進而找回自己的需求和價值。

▲心理師楊雅筑寫《愛情成癮》，探索依賴與渴求背後的恐懼。（圖／商周出版）

楊雅筑認為，「不要讓過去的傷定義我們，我們可以選擇如何回應，決定要如何與傷共存、繼續走下去」。《愛情成癮：打破單身焦慮、容易暈船與極端依賴，解放想用愛情證明自我的你》由商周出版，陪讀者覺察與療傷，找回真正健康與有界線的關係。

●愛情成癮的６大特徵與陷阱

1.極度害怕被拋棄，無法忍受一個人

無論對方是否真的要離開，心中總有分手焦慮，害怕孤單，強烈渴望有人陪伴。

2.過度投入、迅速暈船

對方一點點好感就會引發強烈情緒反應，過早幻想未來、陷入一廂情願的關係。

3.關係不對等，常常卑微討好

為了留住對方，會犧牲自己的原則與需求，做過度付出或討好行為。

4.無法停止想著對方，情緒綁定嚴重

一天到晚等訊息、滑對方社群，對方的情緒與行為會直接影響自己心情。

5.伴侶成為唯一的價值來源

相信「只有被他／她愛著，才是有價值的自己」，把自我價值綁在他人身上。

6.即使不快樂，也無法離開這段關係

容易陷入曖昧、PUA、情緒勒索等不健康關係，明知有問題卻總說服自己留下來。