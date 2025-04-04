渣男假面試心理實驗　騙少女矇眼脫光抹精油硬上！偷拍遭判刑

▲男子假借心理實驗，將少女矇眼、脫衣，精油按摩全身後性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北黃姓男子2022年間，透過求職網站假意徵求行政助理，騙取15歲少女小芊（化名）前來面試，並留下小芊個人的LINE帳號。之後黃男以作心理實驗為由，約出小芊，將她戴上眼罩、脫去衣物，以精油按摩小芊全身，之後性侵得逞，黃男還以手機錄下過程。小芊父親發現後提告，高院審理後，拍攝少女性影像部分判刑1年6月、偷拍部分則判刑3年2月。可上訴。

判決指出，黃男以面試方式取得小芊LINE帳號後，於2022年3月間，以參加心理實驗為由，約出小芊到林森北路上的旅館房間內單獨碰面。當晚8點多小芊來到房內，黃男就要小芊脫下口罩、戴上眼罩，並躺在床上，而後褪去小芊下半身之衣物，並將小芊上半身之衣物往上掀，以精油對她全身按摩。之後黃男在不違背小芊的意願下，性侵得逞。黃男更在過程中，偷偷拿出手機，拍下小芊的不雅照片共19張。

小芊事後擔心懷孕，致電113保護專線尋求協助，經社工師及家人陪同報警，檢警單位發動搜索後，在黃男的手機中還原小芊的不雅照片以及性侵過程的影片，小芊的父親堅持提告，黃男遭提起公訴。

性侵部分，黃男主張當時雙方情投意合才發生關係，並非違背小芊的意願。對此，法院調查後發現，黃男激戰時錄下的影片內，他變態般的開口問小芊「喜歡爸爸X你嗎？」小芊回說「喜歡」；另外2人發生關係後，小芊也曾傳訊息給黃男「影片不要外流」，顯見她當時知道黃男錄影，並未違背其意願。因此一審法院不認定性侵有罪，僅認定黃男所為犯下《兒童及少年性剝削防制條例》中的「拍攝少女性影像罪」，判刑1年6月。上訴二審也維持。

此外，檢方也發現黃男在性侵前抹精油按摩時就已經開始偷拍，這時候小芊並不知情，因此依照同法「違反意願使少女被拍攝性影像罪」另外提起公訴。一審認定有罪，判刑4年6月。黃男上訴二審，高等法院審理後，因黃男賠償35萬元達成和解，因此刑度酌減，改判有期徒刑3年2月。