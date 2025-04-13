▲廢材變身水蓑衣實踐永續行動，台中文化局攜手特教生共創藝術。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

廢材變身大型根系植物裝置藝術！台中市政府文化局於今(13)日在大墩文化中心辦理「穿透明日的靈光-SDGs永續藝術系列特展」第二檔《反義複詞與及物動詞》的開幕式，藝術家楊芳宜與三所特教學校學生合作，將廢棄材料轉化為藝術，並以臺中特有的「大安水蓑衣」為意象，創作出大型根系植物裝置，為開幕式帶來震撼視覺效果。

文化局施純福副局長今(13)日出席開幕式表示，這次展覽呼應聯合國永續發展目標SDGs，由彰化師範大學陳一凡教授策展，運用不同的媒材創作與永續觀點，策畫4檔系列展覽，這次展出為系列展的第二檔。文化局期待透過藝術，讓永續的信念與行動深植人心。

《反義複詞與及物動詞》展覽，由藝術家楊芳宜與「不廢跨村實驗室」創作夥伴林資芬、林俊作和彭宇弘，以「反義複詞」如是非、善惡、美醜、生死等，探討「廢、不廢」與「新、舊」之間的關係，並以獨特的創作方式揭示「廢」的美學可能性；而「及物動詞」則象徵著需要帶「物」來完成的動作；藝術家團隊以「不廢」為核心，利用再生材料及廢棄物進行創作，重新詮釋「廢棄」議題，並透過共創行動，擴展永續理念至參與者，展現藝術作為積極永續行動的力量。

文化局透露，這次展覽以植物為核心，透過藝術與生態的交融，展現自然生命的韌性與循環再生的可能性。展覽不僅包括藝術家的創作，更融入了市民共創計畫，與臺中特教、啟明、啟聰三所特教學校的學生一同進行工作坊與藝術實作。透過創作以台中特有的珍稀水生植物「大安水蓑衣」為意象，象徵濕地健康與生物多樣性，並使用回收的素材，如塑膠袋、水果網套、舊衣襪等，創作一件象徵生態保育、環境永續並具備台中在地精神與永續價值的全新作品，展期至6月22日。